Nuove rivelazioni inaspettate di Michelle Hunziker sul suo ex storico marito Eros Ramazzotti. A distanza di tanti anni è uscito fuori un retroscena inedito, mai raccontato prima dunque dalla conduttrice televisiva. Ha voluto riferire tutto al settimanale ‘F’ e ciò che è emerso ha lasciato tutti davvero a bocca aperta. Dichiarazioni che nessuno poteva nemmeno immaginare. Ma quello che ha affermato è decisamente tutto vero e chissà se il cantante ne fosse stato a conoscenza o meno.

Si era vociferato nell’ultimo periodo di una crisi tra la svizzera e Tomaso Trussardi, ma non è invece accaduto nulla di tutto questo. Michelle e Tomaso dal 2011 ad oggi non hanno fatto altro che restare uniti e rafforzare sempre il loro amore. Non solo il coronamento del sogno di nozze nel 2014, ma anche una vita di coppia resa più coesa grazie all’arrivo di Sole e Celeste. La scelta dei loro nomi non sembra essere una casualità in merito a un amore che continua a procedere sotto i più sereni cieli. E ha parlato di lui anche qualche ora fa.

A proposito di Trussardi, Michelle Hunziker ha voluto riempirlo di complimenti durante questa importante intervista: “Lui è uno che non vuole mai arrendersi, anche di fronte ad una donna che pensava di non potersi ricostruire più una famiglia. Anche se era più giovane, mi ha subito dato il senso del progetto, ovvero qualcosa che mancava nelle poche esperienze che avevo avuto dopo il mio primo marito”. Ma le attenzioni sono ricadute su di lei quando ha tirato fuori il tema Eros Ramazzotti.





Parlando dunque di Eros, Michelle Hunziker ha tirato fuori dal suo sacco un dettaglio mai svelato prima: “Lui è arrivato e ha sfondato la porta del mio cuore. Nella prima parte della mia vita sembrava tutto scritto, con coincidenze incredibili. A nove anni, guardando la televisione, ho deciso che avrei sposato il papà di Aurora. E mia madre mi diceva: ‘Ma questa è matta’”. Invece anni dopo è davvero successo tutto quello che aveva sognato, con le nozze con l’artista e la nascita poi della primogenita.

Michelle Hunziker ha conosciuto Eros Ramazzotti nel 1995 e l’anno dopo hanno avuto la figlia Aurora, nata il 5 dicembre del 1996. Si sono uniti in matrimonio nel 1998 a Bracciano e poi si sono separati nel 2002. Il divorzio ufficiale è arrivato nel 2009 e due anni più tardi si è legata sentimentalmente all’attuale marito Tomaso. Il quale le ha dato le figlie Sole e Celeste.