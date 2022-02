Parole molto commoventi quelle di Michelle Hunziker, che attraverso alcune storie pubblicate sul suo profilo Instagram ha voluto lanciare un messaggio di speranza nei confronti di un personaggio famoso che sta combattendo contro una grave malattia. Lei ha apprezzato e continua ad apprezzare moltissimo la forza e la determinazione di questa donna, che non si è mai arresa e sta affrontando a testa altissima uno dei momenti sicuramente più complicati della sua vita. Ma ha il supporto di tutti i suoi fan.

E anche la stessa Michelle Hunziker, che tra l’altro ha ricevuto una sorpresa in queste ore dalla vip in questione, ha voluto inviarle dei messaggi dal profondo del suo cuore. La conduttrice televisiva non è nemmeno lei in uno dei periodi migliori, visto che recentemente si è lasciata con il marito Tomaso Trussardi. Nonostante questo, si è comunque riavvicinata ancora di più all’ex coniuge Eros Ramazzotti, che è tra l’altro apparso ed è stato fondamentale nella sua nuova trasmissione.

La vip che è malata e sta lottando giorno dopo giorno contro un tumore ha scritto un libro e ha voluto fare una dedica proprio a Michelle Hunziker, sorpresa positivamente da questo gesto straordinario. La dedica in questione è stata la seguente: “Ciao Michelle, vorrei dedicarti questo libro dove racconto la mia battaglia con la speranza che possa essere di aiuto a tante persone”. La svizzera ha colto al balzo questa opportunità per esprimere il suo pensiero, in merito alla storia di questa donna coraggiosa.





Michelle Hunziker ha avuto questo regalo dall’ex concorrente del ‘Grande Fratello’, Carolina Marconi, che sta combattendo contro un cancro al seno. E ha affermato: “Carolina sta combattendo una battaglia difficilissima e lo fa con il sorriso. Lei ha scoperto di avere un tumore al seno, quando andava a fare i controlli per avere un bambino. Mi emozioni molto Carolina, sei una grande donna e sei certamente di aiuto a tantissime persone”, ha concluso ringraziando dunque moltissimo l’ex gieffina.

Ad inizio febbraio Carolina Marconi aveva raccontato di essere stata colpita anche dal coronavirus: “Ciao ragazzi come state? Beh io sono ancora a casa ..dopo tanti giorni anche io con il Covid per fortuna il peggio sembra sia passato ..ho avuto la febbre ,male alle ossa ed un dolore costante in testa che nn finiva mai …ma ormai tutto eà risolto…sto benone …💪🏽❤️il covid nn e’ una semplice influenza ..sono stati giorni brutti”.