“E lui mi ha detto sì!!!”. Arriva la proposta di matrimonio: l’ex di Amici sposa il fidanzato

“Ed è arrivato il sì. Sono cinque anni e mezzo di noi. Cinque anni e mezzo a sognare questo giorno. Sono letteralmente al settimo cielo, provo un’immensa felicità! Non avrei potuto sognare una proposta più magica”. La dedica più dolce del mondo che conferma il gossip al miele: il ballerino di Amici ha detto di sì alle nozze insieme al suo fidanzato.

La dedica del suo compagno prosegue: “Per me è stato tutto perfetto, soprattutto quando ho visto l’uomo con cui voglio passare il resto della mia vita mettersi in ginocchio e chiedermi di entrare in questo prossimo capitolo della nostra vita insieme! Mi completi in tanti modi. Siamo una cosa sola e lo saremo per sempre! Ho detto di sì e ora e lo ridirei mille volte”.

Per poi concludere: “Ti amo immensamente amore mio, brindiamo a noi, alla nostra felicità, al nostro futuro! Per sempre insieme”. Ed è dopo Bryan Ramirez e Paola De Filippis, che l’ex ballerino di Amici si sposerà presto. Parliamo di Michele Nocca, ballerino della 14esima edizione del talent, proprio quella vinta dai The Kolors e Virginia Tomarchio.





Michele Noncca ieri ha ha fatto la proposta di matrimonio al fidanzato, John Azzopardi: “E lui mi ha detto di sì. Sono l’uomo più felice del mondo“. Dopo aver preso parte ad Amici, Michele ha continuato a studiare e a lavorare nel suo mondo preferito, quello della danza. Ora il 29enne si è affermato ed è alla direzione del campus internazionale Nox International Dance Camp.

“Amici è stato il mio trampolino di lancio, ma assolutamente non è stato per me il miglior lancio. IO E SOLAMENTE IO sono stato il creatore del mio presente: vivo di danza, ballando, coreografando, creando, progettando, grazie alla mia determinazione, ai mille viaggi, allo studio, ai rischi, ai sacrifici che io stesso ho fatto, come invece ho fatto delle scelte, forse irreversibili, che mi hanno probabilmente allontanato da alcune realtà, dove io sto poco bene, perché non accetto compromessi e meccanismi”.