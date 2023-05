Michela Murgia ha un tumore al quarto stadio e la notizia arrivata sabato scorso ha sconvolto tutti. Messaggi di vicinanza, anche dalla ‘nemica’ Giorgia Meloni, per una pronta guarigione. Proprio la scrittrice aveva nominato la presidente del Consiglio durante l’intervista in cui ha annunciato la malattia: “Non importa se non avrò più molto tempo: l’importante per me ora è non morire fascista, spero solo di morire quando Giorgia Meloni non sarà più presidente del Consiglio Perché il suo è un governo fascista”.

Dopo la dichiarazione di Michela Murgia la premier Giorgia Meloni è intervenuta: “Apprendo da una sua lunga intervista che la scrittrice Michela Murgia è affetta da un bruttissimo male. Non l’ho mai conosciuta e non ho mai condiviso le sue idee, ma voglio mandarle un abbraccio e dirle che tifiamo per lei. E io spero davvero che lei riesca a vedere il giorno in cui non sarò più Presidente del Consiglio, come auspica, perché io punto a rimanere a fare il mio lavoro ancora per molto tempo”.

Leggi anche: “Pochi mesi di vita, ho un cancro avanzato”. L’annuncio choc del volto della tv italiana





Michela Murgia, chi è il futuro marito Lorenzo Terenzi

Michela Murgia ha spiegato al Corriere della Sera che il suo è un tumore con metastasi “già nei polmoni, nelle ossa, al cervello”. E per questo un’operazione “non avrebbe senso”. Nell’intervista rilasciata ad Aldo Cazzullo, la scrittrice sarda, 50 anni, ha spiegato di aver quindi deciso di sposarsi “perché lo Stato chiede un ruolo” e che “mio marito saprà cosa fare”.

Intanto, mentre si sta sottoponendo a una “immunoterapia a base di biofarmaci” per rallentare la malattia, la scrittrice ha comprato una nuova casa “con dieci letti dove la mia famiglia queer può vivere insieme”. Michela Murgia ha annunciato l’imminente matrimonio. Se qualcuno non lo sapesse la scrittrice e opinionista è fidanzata con Lorenzo Terenzi, che fa parte della sua famiglia queer.

Lorenzo Terenzi, futuro marito di Michela Murgia, è nato a Firenze nel 1988, autore, regista, musicista, autore a tutto tondo, diplomato al Teatro Stabile di Genova. Proprio a teatro ha incontrato Michela Murgia. Terenzi era assistente regista di Veronica Cruciani nel 2017 nello spettacolo Quasi Grazia di Marcello Fois, in cui Murgia era Grazia Deledda.