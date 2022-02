Baby numero 4 in arrivo per la coppia vip! Alla faccia di chi la voleva in crisi nera sono pronti per allargare la famiglia e la notizia ora è confermata. La voce è inizialmente arrivata attraverso il sito TMZ, che ha visionato in anteprima il videoclip del nuovo singolo del cantante che, tramite le immagini della moglie, annunciava la gravidanza.

Poi, nel momento in cui la bellissima notizia ha iniziato a circolare in ogni dove, su Instagram hanno pubblicato lo stesso post: foto sulla neve di coppia e con gli altri figli che baciano teneramente il pancino della futura mamma per la quarta volta. “Ops, we did it again…”, la didascalia lasciata da Michael Bublè e dalla bellissima Luisana Lopilato.

Michael Bublè, in arrivo il quarto figlio

Nel videoclip del singolo “I’ll never not love you” si vede all’interno di un supermercato l’attrice Luisana Lopilato con il pancione. Sicuramente un modo originale per dare l’annuncio della gravidanza ma di fatto è un tributo al loro primo incontro, perché i due si sono conosciuti e innamorati nel 2009 ma proprio sul set del videoclip per il brano “Haven’t Met You Yet”.





Poco dopo l’uscita del video, programmata per il 22 febbraio 2022 alle ore 16, sono arrivate le foto in montagna che confermano la gioia di Michael Bublè e di Luisana Lopilato, già genitori di Noah, 8 anni, Elias, 6 anni e Vida, 3. Nessun divorzio in vista ma un altro bebè, a conferma che il loro amore è più solido che mai.

Le voci di una separazione erano arrivate dopo un periodo molto difficile per via della malattia del primogenito, Noah. “Nel 2016 abbiamo anche dovuto affrontare il dramma di nostro figlio – raccontava Michael Bublè a Pop Culture Beast nel 2019 – Ricordo che una delle prime cose che ci disse un medico in ospedale fu di restare uniti e aiutarci a vicenda. Io all’inizio non capivo perché ci dicesse una cosa così ovvia, poi un amico, ci raccontò che il 92% delle coppie che affrontano difficoltà di questo genere poi divorziano. E l’8% che restano insieme, molto spesso hanno altri figli”.