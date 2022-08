“Questo è l’amore”. Figlio numero 4 per il cantante: fiocco rosa e un nome molto originale

Michael Bublé papà per la quarta volta. Ad annunciarlo il cantante e la moglie, sui social, dove hanno condiviso una foto di un piedino della piccola, stretta tra le loro mani: “Dall’amore nascono la vita, la luce e lei…la nostra piccola Cielo Yoli Rose Bublé. Con i tuoi 3,8 Kg sei finalmente arrivata nelle nostre vite”, hanno scritto il cantante e la moglie in un post condiviso “Grazie a dio per questa infinita benedizione, ti amiamo. Noah, Elias, Vida, mamma e papà”.

La moglie Luisana Lopilato lo aveva sottolineato spesso negli ultimi giorni che mancava poco alla nascita della quarta figlia, condividendo con i follower anche la malinconia per l’addio al suo pancione che, come detto in un post Instagram di qualche giorno fa, le sarebbe mancato tantissimo.







La notizia della quarta gravidanza era arrivata a febbraio, con il video I’ll Never Not Love You che omaggiava l’amore tra il cantante e la moglie Luisana Lopilato. I due si sono sposati nel 2011 e nel corso di questi anni hanno dovuto affrontare la prova difficilissima della malattia del figlio Noha, ora fortunatamente fuori pericolo.

Nel 2016 al primogenito Noah, che allora aveva soltanto tre anni, era stato diagnosticato un cancro al fegato. "Lui è un ragazzino normale che sa di essere un supereroe, perché il papà glielo dice sempre", aveva raccontato il cantante in un'intervista video a Smooth Radio. "Ma per me e sua mamma, anche se stiamo meglio, è sicuramente qualcosa che… c'è". "Quando ci siamo conosciuti in Argentina, nel 2009, in molti ci dicevano che la storia a distanza era una follia. Poi ci siamo sposati, lei aveva 23 anni e io 32, e in tanti pensavano che non avrebbe funzionato e ci consigliavano di non avere bambini", aveva spiegato il cantante.

Contro tutto e tutti la loro storia di Michael Bublé e Luisana Lopilato è continuata e l'amore ha prevalso: si sono sposati e oggi hanno dato il benvenuto alla loro quarta figlia, Cielo. "Stiamo cercando di goderci questa gravidanza perché molto probabilmente sarà l'ultima", aveva dichiarato successivamente lui a People, in occasione degli ultimi Billboard Music Awards.

