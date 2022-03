Una notizia spettacolare è stata comunicata tra le lacrime dal grande cantante, che finalmente ha potuto tirare un sospiro di sollievo. Il figlio è riuscito infatti a sconfiggere un terribile tumore che lo aveva colpito qualche anno fa. Tutti attendevano con trepidazione questa notizia e quando i fan hanno letto la sua intervista sono esplosi di gioia. Intervista rilasciata tra l’altro al ‘Corriere della Sera’ attraverso la piattaforma Zoom. Un cancro molto grave quello dal quale è stato in grado di uscirne.

Sullo stesso cantante era uscita fuori una notizia splendida sulla sua famiglia. Nel videoclip del singolo “I’ll never not love you” si vede all’interno di un supermercato l’attrice Luisana Lopilato con il pancione. Sicuramente un modo originale per dare l’annuncio della gravidanza ma di fatto è un tributo al loro primo incontro, perché i due si sono conosciuti e innamorati nel 2009 ma proprio sul set del videoclip per il brano “Haven’t Met You Yet”. Per lui si tratta del quarto figlio.





Sei anni fa l’artista aveva annunciato che suo figlio Noah era stato colpito da un tumore al fegato e ora al ‘Corriere della Sera’ ha fatto sapere che ce l’ha fatta e lo ha raccontato tra le lacrime: “Mio figlio è guarito dal tumore. Abbiamo fatto un ultimo esame e sta bene. Quando è uscito Love nel 2018 non ero ancora pronto, ero un sopravvissuto e avevo subito il colpo”. Adesso è tempo di risollevarsi definitivamente perché il momento peggiore è ormai fortunatamente alle spalle.

Ad aver rivelato la lieta notizia è stato Michael Bublé, che aveva vissuto un incubo con Noah. Ora sta per presentare ufficialmente l’album ‘Higher’ e una delle canzoni è stata fatta insieme al figlio: “Stavo scrivendo con Ryan Tedder e gli ho detto che mio figlio mi aveva cantato un ritornello interessante. Tornando alla malattia di Noah, sono cose che ti distruggono, ma che ti definiscono”. Dalla distruzione psicologica Michael Bublé è passato ad una soddisfazione enorme perché Noah è salvo.

Michael Bublé nel corso della sua sfavillante carriera artistica ha venduto 75 milioni di dischi e conquistato ben 4 Grammy Awards e tanti altri Juno Awards. In televisione è stato protagonista due anni fa nel docu-reality ‘Fratelli in affari: SOS Celebrity’. L’ultimo premio lo ha vinto nel 2018, ovvero ‘Phonograph Record’ alla ‘Hollywood Wlak of Fame’.

“Ecco come sta papà”. Vittorio Feltri e la malattia, è la figlia a spiegare