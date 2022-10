Splendida notizia per la giornalista Mia Ceran, che è incinta. L’annuncio sensazionale è stato fatto dalla diretta interessata attraverso il suo profilo Instagram, infatti ha postato una meravigliosa immagine dell’ecografia che ritrae il figlio che nascerà tra qualche mese. Per lei, come ricordato dal sito Gossip e Tv, si tratta del secondogenito. E nelle sue parole c’è stato grande entusiasmo e ora non vede l’ora che il lieto evento possa materializzarsi per far conoscere a tutti il bebè, che la renderà super contenta.

Mia Ceran è dunque incinta, mentre il primo figlio è venuto alla luce nell’agosto dello scorso anno. Queste le informazioni emerse all’epoca: pesa oltre 4 kg il figlio di Mia Ceran, 34 anni, che nel caldo torrido di questa estate è diventata mamma per la prima volta: la conduttrice di Quelli che il calcio ha partorito. Come ricorderete annunciò la sua gravidanza proprio durante una puntata con Luca e Paolo e ora, attraverso un post dolcissimo, ha presentato Bruno Romeo, il nome scelto per il figlio concepito assieme al fidanzato Federico Ferrari.

Mia Ceran è incinta del suo secondo figlio

Questo l’annuncio di Mia Ceran, incinta del secondo figlio: “Ciao a te, che stai per piombare nelle nostre vite per stravolgerle di nuovo. Non vediamo l’ora (Mia, Federico, Bruno & Tito)”. Il primogenito Bruno avrà un fratello o una sorella minore, visto che finora non è stato rivelato il sesso del futuro nascituro. Diversi i personaggi famosi che le hanno fatto subito le congratulazioni per questa notizia spettacolare. Anche il partner della donna è una persona molto conosciuta soprattutto nel suo settore.

Inoltre, Mia Ceran ha scritto anche una frase in inglese nell’annunciare la seconda gravidanza: “Ops, we did it again”, ovvero: “Ops, l’abbiamo fatto di nuovo”. Tra coloro che hanno commentato sono spiccati i nomi di Simona Branchetti: “Grande” e di Sabrina Scampini: “La più bella delle notizie”. Tornando al compagno della giornalista, lui si chiama Federico Ferrari e lavora come manager della Diesel. Lei è anche un’importante conduttrice televisiva e tuttora ha un programma che la tiene impegnata.

Mia Ceran, 35 anni, è stata inviata de L’aria che tira e In onda Estate. Attualmente è conduttrice della trasmissione Nei tuoi panni su Rai 2, mentre l’anno scorso ha condotto Quelli che il lunedì. La futura mamma per la seconda volta ha ricevuto un’onorificenza nel 2018: è Cavaliere dell’Ordine al merito della Repubblica italiana.