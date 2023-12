Momento super emozionante per i fan del vip, che ha deciso di sposare la sua dolce metà. La proposta di matrimonio ha fatto piangere gli oltre 3 milioni e mezzo di suoi follower, che hanno potuto apprezzare immagini e video della coppia, che è più innamorata che mai. Gioia indescrivibile anche per la ragazza, che ovviamente non ha fatto altro che rispondere di sì alle nozze.

Il vip, molto noto in Italia e all’estero per le sue doti professionali, ha fatto questa proposta di matrimonio nella propria casa. Ha quindi scelto una location normale, ma ha preparato tutto nei minimi particolari. Erano già presenti gli addobbi in vista del Natale e lui ha anche aggiunto candele, luci e petali di rose per far diventare questo evento indimenticabile a tutti.

Leggi anche: “Ti dico sì per sempre”. Fiori di arancio dopo Canale 5: la proposta di matrimonio al ristorante





Il vip ha fatto la proposta di matrimonio alla sua compagna

Ad aver organizzato tutto è stato il vip Jorginho, infatti il calciatore ha deciso di fare la proposta di matrimonio alla sua amata in un modo super romantico. La scritta in inglese ‘Mi vuoi sposare?’ ha accompagnato questo momento emozionante. Lui si è inginocchiato, le ha donato il bellissimo anello e si sono fidanzati ufficialmente. Il brillante avrebbe un costo davvero enorme.

Il calciatore dell’Arsenal e della nazionale italiana sposerà Catherine Harding. Ovviamente i seguaci li hanno riempiti di auguri e complimenti per questo obiettivo da perseguire. Classe 1991, Jorginho è stato anche al Chelsea dal 2018 al 2023, nonché nel Napoli e nel Verona. Con gli azzurri ha conquistato da protagonista l’Europeo disputatosi nel 2021.

Catherine Harding è del 1992 ed è originaria dell’Irlanda. Ha una passione immensa per il mondo della musica ed è nota per aver preso parte a The Voice UK, You’re a star e X Factor Ireland. Il suo nome d’arte è quello di Cat Cavelli.