“Mi vuoi sposare?”. Proposta meravigliosa in riva la mare per la super vip della tv. La bellissima showgirl ed opinionista ha deciso di sorprendere tutti, compreso il suo fidanzato, chiedendogli di sposarla. Proprio così, una proposta diversa dalla tradizionale (quella in cui è l’uomo a chiedere la mano della donna). Ma si sa, finalmente i tempi sono cambiati e ora non c’è più una differenza sostanziale dei ruoli.

Ed è così che il giovane volto della tv ha portato il compagno in riva al mare, dopo averlo bendato con un collant scuro e si è messa in ginocchio. Poi ha tirato fuori l’anello e con il cane in braccio gli ha chiesto: “Mi vuoi sposare?”. Una scena da film, tutta ripresa dal telefonino in maniera a dir poco artigianale e verissima. Parliamo della meravigliosa Rebecca Staffelli, una delle scoperte più sensazionali del panorama televisivo italiano.





L’inviata social del Grande Fratello, ha annunciato il suo imminente matrimonio con Alessandro Basile, ex corteggiatore di “Uomini e Donne”. La notizia è stata condivisa da Rebecca stessa tramite un video su Instagram, pubblicato la sera del 18 febbraio. La coppia aveva già vissuto un momento di fidanzamento tre anni prima, quando Alessandro aveva proposto per la prima volta, ma i piani di matrimonio furono rimandati a causa della pandemia.

Nel video, Rebecca riprende il gesto romantico di Alessandro, bendando appunto il fidanzato con la calza, proprio come lui aveva fatto in precedenza. Dopo averlo guidato al mare in auto, lei gli fa la proposta di matrimonio. Alessandro, visibilmente emozionato, accetta e i due mostrano l’anello alla telecamera. Chiaramente la condivisione di questo momento ha scatenato una cascata di commenti positivi da parte degli utenti, felici per la coppia.

Rebecca Staffelli aveva precedentemente discusso i suoi piani di matrimonio durante un’apparizione a Verissimo e aveva espresso il desiderio di organizzare il matrimonio non appena fosse stato possibile. Ora, con la seconda proposta, quel momento sembra essere arrivato. Si sa e si capisce, ma ve lo ridiciamo: Rebecca Staffelli è figlia di Valerio Staffelli di Striscia la Notizia.

