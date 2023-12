Gioia incredibile per la coppia di cantanti, che ha deciso di unirsi per sempre. Lui le ha fatto finalmente la proposta di matrimonio e i fan si sono letteralmente sciolti per l’emozione. Nonostante la relazione sentimentale non sia cominciata moltissimo tempo fa, parliamo di un anno fa, il loro amore è cresciuto a dismisura in pochi mesi fino ad arrivare a questa importantissima decisione.

E ora per la coppia di cantanti è tempo solo di festeggiare dopo questa sfavillante proposta di matrimonio. I due hanno voluto condividere le immagini più belle sui rispettivi profili Instagram ufficiali ed entrambi hanno scritto delle didascalie meravigliose, che hanno lasciato senza fiato milioni e milioni di fan che sono impazziti per questa splendida notizia.

La coppia di cantanti si sposa: arrivata la proposta di matrimonio

Quindi, è giunto il momento di salire all’altare per la coppia di cantanti, che si è fidanzata ufficialmente dopo questa proposta di matrimonio con tanto di super anello sfoggiato davanti ai fan. Lei ha commentato: “Sono ancora senza parole. Ieri sera è stata la notte più bella della mia vita e non riesco a credere di poter sposare l’amore della mia vita… Amore mio, sono felicissima di sposarti… ogni giorno che ho trascorso con te è stato un sogno che si avvera e non vedo l’ora di amarti e custodirti per sempre. Per il resto della nostra vita. Ti amo“.

A convolare a nozze saranno Demi Lovato e Jutes. La prima, nota anche per essere stata una vera stella di Disney Channel, ha potuto leggere anche il bellissimo messaggio del suo futuro marito: “Ieri ho chiesto alla mia migliore amica di sposarmi e lei ha detto sì. Non riesco ad immaginare la mia vita senza di te e grazie a Dio ora non dovrò mai farlo. Mi sento l’uomo più fortunato del mondo in questo momento. Sono così innamorato di te”.

L’americana Demi Lovato, 31 anni, si è affermata grazie a Camp Rock e alla canzone This Is Me. Lei è considerata dagli esperti musicali una tra le migliori della sua generazione e della musica nel complesso. Jutes è invece originario del Canada ed è un cantautore. Si sarebbero visti per la prima volta nel gennaio 2022, poi durante l’estate dell’anno scorso avevano voluto pubblicizzare la loro storia. E ora resta solo la data del matrimonio.