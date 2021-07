Nuovo amore per Mercedesz Henger. La storia con Lucas Peracchi è durata circa 2 anni e a maggio era arrivato l’annuncio della rottura. “Non ne voglio più parlare, perché non mi piace parlare di ‘ste cose. Non c’è una motivazione valida, purtroppo non si andava d’accordo. Tra me e Mercedesz è finita”, aveva raccontato l’ex tronista di Uomini e Donne.

Dunque, dopo vari tira e molla, Mercedesz Henger e Lucas Peracchi hanno deciso di mettere una pietra sopra alla loro love story. Stavano insieme dall’estate del 2018 e la figlia di Eva Henger e Riccardo Schicchi e l’ex tronista a Uomini e Donne convivevano da tempo. Ma la loro relazione è stata sempre caratterizzata da alti e bassi.

Quindi la decisione di troncare. La prima ad annunciarlo è stata Mercedesz Henger che, incalzata dai fan, aveva spiegato in una Storia di Instagram: “Ragazzi, me lo state continuando a chiedere. Io e Lucas non stiamo più insieme, ve lo confermo. Per quanto riguarda le motivazioni, non sono cambiate rispetto a quelle raccontate da Barbara”.





“È stata un’avventura bellissima, ma purtroppo si è conclusa”, aveva aggiunto la figlia di Eva Henger. Quindi, poco dopo, l’intervento di Lucas Peracchi: “Ho appreso anche io oggi l’ufficialità di essere single. Accetto la sua decisione. La vita va avanti. I problemi sono altri”.

Ora l’indiscrezione di Deianira Marzano, che in una Instagram stories ha parlato del nuovo fidanzato di Mercedesz Henger. Si tratta di Michele, un avvocato di Pescara che vive a Milano e ha studiato per tanti anni a Londra e Mosca.