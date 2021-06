Evidentemente i fan di questa bellissima ma ormai ex coppia vip non si fanno una ragione del loro addio. Per questo lei si è vista costretta a intervenire nuovamente e spiegare meglio la situazione. Lo ha fatto su Instagram, tra le ultime Storie, dove conferma che è single.

Le voci di un addio in realtà si rincorrevano da settimane ma quando qualche giorno fa l’ex UeD è spuntato sui social per dire che tutto era naufragato, poco dopo lei si era presentata a Pomeriggio Cinque, dall’amica Barbara D’Urso, smentendo la versione dell’allora compagno. In quell’occasione aveva spiegato in diretta di aver avuto una forte lite col fidanzato ma che nonostante tutto erano ancora una coppia. Insomma, avevano deciso di darsi un’altra possibilità che però non ha dato i frutti sperati.

Dunque, dopo vari tira e molla, Mercedesz Henger e Lucas Peracchi hanno deciso di mettere una pietra sopra alla loro love story. Erano insieme dall’estate del 2018 e la figlia di Eva Henger e Riccardo Schicchi e l’ex tronista a Uomini e Donne convivevano da tempo. Ma la loro relazione è stata sempre caratterizzata da alti e bassi, come testimoniato da articoli e interviste nei salotti tv.





Quindi la decisione di troncare. La prima ad annunciarlo è stata Mercedesz Henger che, incalzata dai fan, ha spiegato in una Storia di Instagram: “Ragazzi, me lo state continuando a chiedere. Io e Lucas non stiamo più insieme, ve lo confermo. Per quanto riguarda le motivazioni, non sono cambiate rispetto a quelle raccontate da Barbara”.

“È stata un’avventura bellissima, ma purtroppo si è conclusa”, ha poi aggiunto la figlia di Eva Henger. Quindi, poco dopo, l’intervento di Lucas Peracchi sempre a mezzo Instagram: “Ho appreso anche io oggi l’ufficialità di essere single – ha fatto sapere lasciando intendere che non ci sia stato un chiarimento con Mercedesz Henger – Accetto la sua decisione. La vita va avanti. I problemi sono altri”.