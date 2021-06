“Ragazzi, me lo state continuando a chiedere Io e Lucas non stiamo più insieme. Ve lo confermo perché avevo detto che quando la situazione sarebbe stata più chiara lo avrei fatto. Per quanto riguarda le motivazioni, non sono cambiate da quelle che avevo raccontato da Barbara (D’Urso’, ndr)”.

E ancora: “È stata un’avventura bellissima ma purtroppo si è conclusa”. Il motivo, come spiegato anche durante l’ospitata alla trasmissione di Barbara D’Urso, le divergenze caratteriali e le continue liti anche per futili motivi. Già agli inizi di maggio la notizia era stata confermata da lui: “Non ne voglio più parlare, perché non mi piace parlare di ‘ste cose. Non c’è una motivazione valida, purtroppo non si andava d’accordo. Tra me e Mercedesz è finita”.

A causa della storia tra Mercedesz Henger e Lucas Peracchi, ex tronista di Uomini e Donne, Eva Henger aveva interrotto i rapporti con sua figlia. Per Eva Henger infatti Lucas sarebbe stato un manipolatore, oltre ad aver, secondo Eva, cambiato sua figlia attraverso forme di controllo psicologico. Ora è Mercedesz a confermare la rottura e a quanto pare senza aver informato il suo fidanzato. “Ho appreso anch’io oggi l’ufficialità di essere single.





Accetto la sua decisione. La vita va avanti. I problemi sono altri”, ha scritto Lucas Peracchi su Instagram dopo la conferma della rottura da parte della Henger. La storia tra Mercedesz Henger e Lucas Peracchi è durata circa 2 anni e ad oggi è finita. Mercedesz ha sempre preso le difese del fidanzato mettendosi contro sua madre, che in una recente intervista ha detto: “Mi dispiace che si sia trasformata così, io la trovavo molto più bella prima. La sua nuova immagine non coincide col mio gusto, preferisco una maggiore femminilità. Se però lei si piace così, io sono contenta per lei”.

E ancora: “Conoscendola e sapendo che è un ragazza abbastanza fragile, spero solo che non l’abbia fatto per piacere a qualcun altro. Oggi tra noi non c’è più alcun tipo di rapporto, ma per me va bene così. È arrivato il momento di dire basta, ritengo che ci sia un limite a tutto”.