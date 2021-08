Momento elettrizzante per Melissa Satta, che sta vivendo uno dei periodi più belli della sua vita. Nei giorni scorsi è stata praticamente ufficializzata la sua nuova relazione sentimentale, dopo che se n’era parlato per diverso tempo. Adesso il settimanale ‘Chi’ di Alfonso Signorini è andato oltre ed è riuscito a scoprire una novità pazzesca che riguarda la neonata coppia. A parlare sono gli amici della showgirl, che hanno innanzitutto confermato che c’è un grandissimo feeling tra i due.

La donna è legata a Mattia Rivetti e Kevin-Prince Boateng è ormai un lontanissimo ricordo. A quanto pare i due starebbero insieme da circa otto mesi, dunque dagli albori dell’anno in corso. Ma ha voluto attendere un bel po’ prima di presentarlo a tutti i suoi follower e di ufficializzare la sua grande novità a livello sentimentale. Sul noto social network Melissa Satta si è immortalata con lui e ha scelto la sezione storie per annunciare il fidanzamento. I due sorridono tantissimo, a testimonianza della grande gioia di essere insieme.

Melissa Satta è dunque felicemente impegnata con il suo Mattia, con il quale sta trascorrendo delle vacanze da sogno in Costa Azzurra, a Saint-Tropez. Il settimanale di gossip ha contattato alcuni amici dell’ex velina di ‘Striscia la Notizia’ e ha innanzitutto saputo che non si tratterebbe assolutamente di un flirt estivo, di poca importanza. L’amore è scoppiato improvvisamente ed è veramente molto forte. A tal punto che la coppia ha preso una decisione fondamentale, che ufficializzerà al ritorno dalle vacanze.





Dopo il rientro in Italia, Melissa Satta e Mattia Rivetti potrebbero uscire fuori con una dichiarazione ufficiale per annunciare il grande passo. Sarebbero infatti pronti per la convivenza e hanno una gran voglia di vivere sotto lo stesso tetto. E chissà se in futuro non oseranno ancora di più e decideranno quindi di convolare a nozze o di concepire un bebè. Era stata lei a pubblicare la prima foto di coppia e potrebbe essere ancora l’ex di Boateng a rendere ufficiale questa magnifica notizia personale.

Un paio di mesi fa Melissa Satta ha confermato che non parteciperà al ‘Grande Fratello Vip’. “Non parteciperei al Grande Fratello Vip 2021/22 perché mi mancherebbe troppo mio figlio…”, ha affermato. E adesso ha un motivo in più per ribadire questo rifiuto, visto che vorrà godersi fino in fondo questa sua nuova storia d’amore che promette scintille.