“Si sposa”. Fiori d’arancio per la 22enne figlia vip. L’annuncio con tanto di anello

Bellissima notizia per la figlia vip, che convolerà a nozze. L’annuncio lo ha fatto la stessa ragazza, che ha 22 anni, con un video eloquente che mostra l’anello di diamanti al dito. Ovviamente in pochissimo tempo i follower della giovane hanno invaso il suo profilo Instagram di complimenti e di auguri per questo bellissimo evento. E a commentare il tutto ci ha pensato anche il futuro sposo, che ha scritto una bellissima frase d’amore destinata a far commuovere migliaia e migliaia di persone.

Infatti, ha pubblicato precisamente: “Sempre e per sempre”, a testimonianza del suo amore immenso nei confronti della 22enne, che potrà diventare ben presto sua moglie. Ufficialmente i due hanno confermato di essere una coppia solamente un mese fa, ma visto che sono giunti a questa decisione importante indubbiamente la relazione sentimentale era cominciata molto tempo prima. Era stato il ragazzo a pubblicare a luglio un’immagine di coppia, mentre erano seduti su un divano.

Il futuro marito della figlia famosa, Louis Thornton-Allan, si era semplicemente lasciato andare a questo commento: “Migliori amici”. Ma era stata lei a confessare il suo sentimento: “Il mio amore”. Stiamo parlando di Meadow Walker, la figlia 22enne del compianto attore Paul Walker. Quest’ultimo aveva avuto solamente lei, dunque era l’unica figlia concepita prima del suo decesso. Per chi non lo conoscesse, parliamo del famoso attore volto noto della saga del cinema ‘Fast and Furious’, che continua purtroppo anche senza la sua presenza.





Quando il padre è morto, Meadow Walker ha iniziato una battaglia per avere giustizia. Ha sempre sostenuto che la Porsche avrebbe dovuto assumersi le sue responsabilità per l’incidente mortale del genitore ed è riuscita ad avere ragione, infatti ha ottenuto 10, 1 milioni di dollari di risarcimento. L’automobile infatti aveva delle problematiche di stabilità che erano già state segnalate all’azienda e quindi quel sinistro fatale occorso al papà di Meadow Walker poteva essere assolutamente evitato.

Meadow Walker ha vissuto per tredici anni con la madre Rebecca Soteros alle isole Hawaii per poi recarsi in California ed iniziare la vita insieme a papà Paul, a partire dal 2011. Lui morì il 30 novembre del 2013 dopo essersi schiantato contro un lampione di cemento e due alberi, prima che la vettura prendesse fuoco. Il suo corpo fu cremato e le ceneri sepolte al ‘Forest Lawn Memorial Park’.