Osservando attentamente la foto di questa bellissima ragazza probabilmente avrete nominato una certa somiglianza con qualcuno. Ebbene sì, la giovane in questione è anche lei già abbastanza famosa ma soprattutto è una figlia vip. Sua mamma infatti è una delle donne più famose e affascinanti a livello internazionale. Anche il padre è noto a tutti, ma è soprattutto la madre ad essere ovviamente una vera e propria celebrità. E sembrano decisamente due gocce d’acqua.

Il nome della ragazza, che ha 22 anni, è Maya e in tanti adesso vi starete chiedendo di chi è figlia. Vi diamo adesso qualche indizio: anche nella nostra nazione il genitore famoso è diventato popolarissimo nel 1995, grazie ad un film che ha fatto la storia del cinema. Inoltre, proprio grazie a quella pellicola ha ricevuto la sua prima nomination agli Oscar. Andiamo a scoprire insieme dunque di chi stiamo parlando, anche se parecchi giovani potrebbero averla già riconosciuta per un suo ruolo importantissimo.

Lei è originaria degli Stati Uniti d’America, è nata l’8 luglio 1998 a New York e si chiama Maya Hawke. Ha anche un fratello minore, che si chiama Levon, nato nel 2002. Ha anche alcune sorellastre e soffre di un problema, infatti è dislessica. A causa di questa problematica è stata costretta a cambiare più volte la scuola e infine ha deciso di recarsi nell’istituto privato ‘Saint Ann’s School’ a Brooklyn. Prima di ricoprire il ruolo di attrice, è stata anche modella, infatti ha posato precisamente per ‘Vogue’.





Maya Hawke è diventata celebre per aver interpretato la parte di Robin nella famosa serie Netflix, ‘Stranger Things’. Ma soprattutto lei è figlia dell’attrice di fama mondiale Uma Thurman. Quest’ultima l’ha concepita insieme all’ex marito Ethan Hawke, con il quale si sposò nel 1998 e si divorziò poi nel 2005. Maya Hawke ha comunque anche pubblicato nel 2019 due singoli, registrati insieme al cantautore Jesse Harris. L’anno scorso ha anche presentato a tutti il suo album ‘Blush’, precisamente il 19 giugno 2020.

Uma Thurman non ha quasi bisogno di presentazioni. Il suo film più famoso è senz’altro ‘Pulp Fiction’ con Quentin Tarantino. Ha avuto per questo una nomination agli Oscar come migliore attrice non protagonista, ai Golden Globe, ai BAFTA e a Screen Actors Guild Award. Con la pellicola ‘Gli occhi della vita’, la mamma di Maya Hawke è stata in grado di vincere un Golden Globe nel 2003 come miglior attrice.