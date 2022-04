Attimi di tensione per Max Giusti. Il comico e conduttore romano ha condiviso con i suoi followers di Instagram alcune (grosse) novità sul suo stato di salute dopo un piccolo imprevisto che ha avuto luogo durante una gara di motocross. L’ex volto di Affari tuoi, infatti, stava partecipando ad una piccola gara ma le cose si sono messe male per lui. A farcelo sapere è il 53enne, amatissimo dal suo pubblico. Il 10 aprile 2022 Max ha condiviso un video girato dal letto di ospedale in cui si trova dopo una domenica finita male.

L’attore è al momento al Policlinico Gemelli di Roma dove è stato trasportato dopo la caduta. L’uomo ha detto di aver riportato una lussazione al braccio sinistro, niente di grave insomma. Tra l’altro, il comico, nel video in questione, mostra le sue spalle e le sue braccia piene di segni e lividi sulla pelle. “Questi – ha spiegato Max Giusti – sono stati procurati dai sassolini presenti sul suolo che sono stati smossi dagli altri mezzi in gara” e, a quanto pare, sono finiti addosso al malcapitato conduttore.





Max Giusti, l’incidente e l’ospedale: cosa è successo

Max Giusti appare tuttavia sereno e spiritoso, come al suo solito. Poi parole dolci sui medici e gli infermieri dell’ospedale: “Mi hanno rimesso a posto”, ha detto speranzoso l’attuale volto di Guess My Age. Cosa sia successo tuttavia non è ancora chiaro: ciò che si sa è che tutto è successo mentre l’ex concorrente de Il Cantante Mascherato stava disputando una gara di motocross nel circuito di Ponte Sfondato a Montopoli di Sabina, in provincia di Rieti.

Lo spariamo perché nelle ore precedenti all’incidente il comico ha condiviso nelle sue storie Instagram con entusiasmo i vari momenti della corsa, a partire dalle prove ufficiali di categoria. Infine, con il suo solito umorismo, Max Giusti ha sorpreso tutti pubblicando una foto dell’edificio del pronto soccorso, scrivendo che la gara “è finita così”.

“Ma sto bene”, ha subito rassicurato tutti. In questi giorni Max Giusti sta sostituendo Enrico Papi, al momento impegnato con Big Show su Canale 5, con il game show Guess My Age. Per lui, inoltre, si vocifera possa esserci un ritorno in Rai al timone di Boss in Incognito.

“Siamo separati, è triste”. La famiglia del conduttore tv col Covid. Moglie e figlio solo attraverso un vetro