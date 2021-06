È tornato in tv da pochissimo, giusto mercoledì 9 giugno. Max Giusti è un comico molto amato dal pubblico. Il suo spettacolo teatrale “The Show must go on – Va tutto bene” è stato un vero successo con oltre 200 repliche in giro per lo Stivale. Con queste parole lo stesso Max aveva anticipato lo show: “Lo abbiamo gridato dai balconi, lo abbiamo atteso, lo abbiamo desiderato e adesso… VA TUTTO BENE!”.

“Mercoledì torno su raidue, con il mio nuovo show. Vuoi sapere di che si tratta, ma ti trovi sperduto? Tranquillo: Va tutto bene! Ti aspetto, il 9 giugno ore 21.20: te ne dirò delle belle!”. Lo spettacolo è stato registrato prima della pandemia e così Max Giusti spiega: “Rappresenta un po’ il futuro. Rivedrete un teatro pieno, rivedrete la gente ridere per due ore. Ve lo prometto riderete anche voi da casa. Va tutto bene, finalmente”. In realtà nell’ultima story pubblicata su Instagram qualcosa sembra proprio essere andato storto…

Con un video di pochi secondi Max Giusti ha condiviso quello che gli è capitato nelle ultime ore. Il comico si trova ai bordi della superstrada Roma-Civitavecchia. La sua auto gli ha tirato un brutto scherzo. “Eccoci qua – dice Max Giusti senza perdere il sorriso – vedete? Bella Roma-Civitavecchia eh? Si è rotta, sto aspettando l’Aci. Bella seratella” scherza il comico che indossa correttamente il giubbino del soccorso stradale. Sul post è scritto: “Il giorno leoni… la sera…”.





Effettivamente sembra il tramonto e per Max Giusti non c’è stato nient’altro da fare che attendere pazientemente l’arrivo del carroattrezzi. Una disavventura che non ha buttato giù di morale il comico da poco tornato in tv con il suo show “Va tutto bene”. Lo spettacolo teatrale è stato un vero successo. In esso Max parla di alcune abitudini degli italiani, canta, imita, ironizza su pregi e difetti di Roma e dei romani. Ma parla anche di Milano, dei sogni, del futuro e della voglia che davvero possa andare finalmente tutto bene.

Anche in occasione di questa piccola disavventura, insomma, il nostro Max Giusti non si perde d’animo. D’altra parte forse non tutti sanno che la strada è una delle sue passioni. O meglio, l’attore, presentatore e imitatore è un appassionato di motocross e proprio poco tempo fa ha partecipato anche al Trofeo Europeo di Motocross d’Epoca. Un grande amore, a dispetto di risultati non esaltanti. Ma lui dice: “Il motocross è un po’ come una coperta di Linus che mi porto dietro”.