Purtroppo l’ennesima ondata di coronavirus sta travolgendo l’Italia e solamente nella giornata del 30 dicembre si sono registrati nel nostro Paese quasi 127 mila contagi. Ad essere bersagliati anche i personaggi famosi: da Albano Carrisi a Gigi D’Alessio, passando per Chiara Ferragni, Fedez, Antonio Cassano e Andrea Damante. E un altro vip nelle ultime ore ha comunicato di aver vissuto brutti momenti per la malattia e ha manifestato tutta la sua insofferenza perché costretto a restare lontano dalla moglie e dai figli.

Gigi D’Alessio ha ad esempio comunicato così la brutta notizia, che lo costringerà anche a saltare il Capodanno su Rai 1 con Amadeus: “Mi sono sottoposto a cinque tamponi rapidi, tutti risultati negativi, poi ho fatto il tampone molecolare e sono risultato positivo. Ho una carica virale bassissima, evidentemente è perché sono vaccinato. Sto bene fortunatamente, farò la quarantena a casa e aspetterò il nuovo anno. Non potrò essere presente al Capodanno di Rai Uno come da programmi…”.

Il vip in questione ha rivelato: “Mi sento solo ora di raccontarvi quanto duro è stato dover stare lontano dalla mia famiglia, tutti contagiati dal Covid! Rientrare dal lavoro a Milano e non poterli abbracciare, non poterli aiutare tranne che per portargli la spesa, andare a chiacchierare un po’ con loro dovendo stare a distanza dietro un vetro, non potergli stare vicino come avrei voluto nei giorni delle feste di Natale, dover dormire a Roma in albergo… Per me è stata molto difficile! So che è accaduto e sta accadendo a molte famiglie”.





Ad aver vissuto questo incubo il comico e conduttore televisivo Max Giusti, che ha aggiunto su Instagram a corredo delle foto che l’hanno immortalato a debita distanza dai parenti più stretti: “Il mio augurio è che presto nessuno debba vivere più queste sensazioni. Non voglio mai più stare separato – ha continuato Max Giusti – dalla mia famiglia, che è la cosa più importante che ho! Grato che tutto questo sia finito!”. E dunque fortunatamente adesso le cose si sono risolte nel modo migliore.

Max Giusti si è unito in matrimonio con la moglie Benedetta Bellini il 4 luglio del 2009. Da lei ha avuto due figli, che si chiamano Matteo e Caterina, venuti alla luce rispettivamente il 23 novembre del 2010 e il 9 giugno del 2012. La sua famiglia ha dunque vissuto la pagina buia del coronavirus, ma ora tutto si è risolto e possono tornare alla normalità.