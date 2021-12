Adesso è uscito definitivamente allo scoperto Max Biaggi, che si è immortalato in compagnia della sua nuova fidanzata sui social network. Decisamente molto bella la nuova partner dell’ex pilota motociclistico, che ha raggiunto la soglia dei 50 anni. E si è legato ad una ragazza più giovane di lui di ben 22 anni. In occasione del compleanno di quest’ultima ha voluto farle gli auguri pubblicamente e così facendo l’ha fatta conoscere ufficialmente a tutti i suoi follower che lo seguono su Instagram.

Qualche mese fa Max Biaggi ed Eleonora Pedron si sono riuniti per il bene della figlia. La reunion di famiglia è avvenuta per un’occasione speciale: celebrare la primogenita della ex coppia. Inès compie 12 anni e Max Biaggi ed Eleonora Pedron fanno festa con lei e il loro primogenito Leon, che il prossimo 16 dicembre soffierà su 11 candeline. Il mini party è andato in scena a Monte Carlo sul social e come detto le immagini sono state condivise sui social da entrambi i genitori. E ora ha trovato anche la nuova anima gemella.

A quanto pare comunque Max Biaggi non si è fidanzato recentemente. La storia d’amore con la giovane andrebbe avanti dall’estate del 2020. Da quel momento in poi non si sarebbero mai più lasciati, ma la sua riservatezza aveva permesso di non farli uscire praticamente mai alla luce del sole. Si sono goduti finora un rapporto intimo, al di fuori del clamore mediatico, ma stavolta ha voluto fare un’eccezione pubblicando una foto di coppia in un giorno speciale per la bellissima partner del 50enne.





Il nome della fidanzata di Max Biaggi è Francesca Serenza e ha 28 anni. Lei è originaria della città di Bergamo e lavora come attrice, influencer e modella. Ha festeggiato il suo compleanno e l’ex pilota ha voluto celebrarla con questa immagine pubblica insieme. Nella sua vita professionale, la Serenza è già stata artefice di alcune campagne di costumi e ha anche posato per alcune riviste. Inoltre, è stata protagonista in un film in veste di attrice, ‘Alpha Centauri’. E ha comunque già avuto un figlio.

La dolce metà di Max Biaggi ha un bambino di cinque anni, che si chiama Leon. Questa invece è stata la dedica dell’ex campione sui social network: “Happy Birthday babe! Gli anni passano ma le cose vere rimangono”. Un messaggio molto bello dell’uomo, che ha anche ricevuto una risposta: “Sei speciale”. La differenza di età sembra proprio non pesare: i due si amano alla follia.