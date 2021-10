“Pronto a tutto”. Mauro Icardi, decisione estrema per riconquistare Wanda Nara: la voce bomba rimbalza ovunque

Wanda Nara ha lasciato Maurito Icardi. La coppia è scoppiata a causa del tradimento del calciatore con la bella China Suarez. Ormai è chiaro, Wanda non ha alcuna intenzione di perdonare Mauro come era parso in un primo momento. La notizia del tradimento è stata data dalla stessa Wanda con quel messaggio ““Hai rovinato un’altra famiglia per una p…”. Poi sono seguite foto e messaggi social che non hanno fatto che creare ancora più clamore sulla storia.

Prima Mauro ha postato la foto di loro due insieme, abbracciati, come se nulla fosse successo. Poi Wanda ha condiviso l’immagine della sua mano senza anello: “La mia mano mi piace di più senza anello”. Insomma la rottura c’è stata eccome, altro che tornare sui propri passi. Ora, tuttavia, un nuovo capitolo sembra schiudersi sull’intera vicenda. Il giocatore del Paris Saint Germain sarebbe davvero disperato e pronto tutto pur di farsi perdonare.

Mauro Icardi sarebbe davvero disperato e pentito del tradimento. Anche se le cose andavano male nell’ultimo periodo. Tanto che la stessa Wanda Nara aveva messo alle calcagna del marito un investigatore privato. Evidentemente la fiducia era già venuta meno. A questo punto, inoltre, sembra che la manager abbia chiesto a Mauro il divorzio. Adesso, però, il Corriere della Sera esce con una indiscrezione. A quanto pare Mauro Icardi avrebbe messo Wanda Narra alle strette.





Mauro Icardi ha fatto un ultimo tentativo per recuperare il rapporto con la moglie dopo il tradimento con China Suarez. L’ha messa praticamente di fronte ad un ricatto: “Se non mi perdoni non gioco più”. Una mossa disperata che tra l’altro andrebbe a colpire entrambi visto che il giocatore è seguito proprio dalla moglie Wanda Nara. Qualsiasi sia la situazione l’orizzonte si fa sempre più scuro sulla coppia.

In tanti ricordano ora che Wanda Nara lasciò il precedente marito Maxi Lopez sposato nel 2008. Secondo l’argentina la rottura era arrivata a causa dei continui tradimenti dell’ex. Nel 2013 la separazione per sposarsi l’anno dopo con Mauro Icardi. I due hanno avuto due figlie, Francesca nel 2015 e Isabella l’anno successivo. A otto anni dalla precedente separazione un’altra storia finita nel peggiore dei modi per Wanda. Che ora dovrà decidere se perdonare o meno Maurito.