Torna un po’ di pace e distensione tra Bianca Berlinguer e Mauro Corona. I due infatti si sono finalmente riabbracciati. Come ricorderete l’allontanamento fra i due era iniziato nel novembre dello scorso anno quando Corona venne allontanato dal direttore di Rai Tre, Franco di Mare. Dietro alla fine del rapporto lavorativo di Corona con la rete e con la collega Berlinguer un atteggiamento decisamente poco consono ad una prima serata.

L’alpinista e scrittore, in uno dei suoi sfoghi più recenti prima di essere cacciato, aveva definito la conduttrice e giornalista “una gallina“. Parole che in un secondo momento Mauro Corona aveva tenuto a ridimensionare, scusandosi pubblicamente con una serie di dichiarazioni a L’Assedio di Daria Bignardi. Ora però, dopo mesi di separazione forzata (e l’emergenza Covid, in questo senso, di certo non ha aiutato) i due ormai ex colleghi si sono rivisti pochissime ore fa.

Mauro Corona e Bianca Berlinguer, l’incontro

Tutto merito del festival Sorsi d’Autore 2021, manifestazione a cui entrambi hanno ricevuto invito in veste di ospiti d’eccezione. La coppia, definita dal moderatore dell’evento, “il diavolo e l’acqua santa” , l’abbiamo vista scendere le scale di Villa Badoer felice, serena e sorridente. Come un vero galantuomo, Mauro Corona ha accompagnato la Berlinguer tenendola a braccetto, per poi accomodarsi sul tavolo raccontandosi senza filtri e con una buona dose di autoironia.





Come saprete però, Mauro Corona è già ufficialmente prenotato per un’altra trasmissione. Questo è quello che Bianca Berlinguer ha anticipato, con una punta di invidia neanche troppo malcelata. A partire dal prossimo settembre vedremo in effetti Corona al fianco di Paolo del Debbio, nel parterre di ospiti della trasmissione Dritto e Rovescio.

Insomma, nonostante le parole, spesso pesanti, pronunciate da Corona in trasmissione, Bianca Berlinguer sta lottando da tempo per riportarlo nella sua squadra. Nel corso dell’intervista esclusiva concessa a Francesca Fagnani a Belve, la Berlinguer ha ammesso la sua delusione nel notare che, nonostante la sua presa di posizione, nessuno fosse intervenuto per riammettere Corona in trasmissione.