Dolore immenso per l’attore italiano Maurizio Aiello, che attraverso il suo profilo Instagram ha annunciato di essere stato colpito da un gravissimo lutto in famiglia. A morire è stata una persona molto cara del volto della soap opera ‘Un posto al sole’. L’attore napoletano ha scritto un lungo messaggio e ha pubblicato una foto molto bella e altrettanto commovente per riferire tutti i dettagli. Una perdita per lui tremenda, con la quale non sarà sicuramente semplice riprendersi in poco tempo.

Alcuni mesi fa Maurizio Aiello aveva subito un altro lutto. Era deceduto un suo amico, Paolo Tortora: “Sei stato un caro amico, un impareggiabile supporto ad ogni evento importante della mia vita personale e del mio lavoro. Hai reso speciale il mio matrimonio. La tua signorilità era di altri tempi, la tua capacità unica di rassicurarmi sempre quando la mia ansia prendeva il sopravvento. Mi mancherai molto. Mi mancherà il tuo sorriso perbene. Spero la tua storia possa servire a tutti gli scettici. Ti voglio bene”.

Maurizio Aiello è stato costretto a dire addio al suo adorato papà, che ha voluto ricordare con un’immagine che lo immortala insieme a lui in occasione del 90esimo compleanno del genitore. E l’attore campano ha scritto: “Ho condiviso con tutti voi molti dei suoi compleanni e mi sembrava giusto farlo anche per questo ultimo saluto. Ciao babbo!!! Eh, sì, “babbo”, un nome un po’ buffo per noi napoletani… Tu mi hai abituato a chiamarti così, da bambino mi vergognavo di farlo davanti agli amici, ora invece pagherei oro per pronunciarlo di nuovo”.





Poi Maurizio Aiello ha voluto aggiungere sul suo papà: “Grazie per tutti i valori che mi hai trasmesso e per avermi sempre sostenuto in tutte le mie scelte di vita, credendo sempre in me. Non riuscirò mai a perdonarmi di non essere riuscito a starti vicino negli ultimi giorni, ma questo folle momento storico ci ha tolto anche questo. Avrei tanto voluto tenerti la mano, guardarti negli occhi e darti conforto, ed invece hai dovuto contare solo sugli estranei. Questo rammarico me lo porterò sempre dentro. Ciao babbo!”.

Tra coloro che hanno voluto scrivere un messaggio di supporto a Maurizio Aiello anche l’inviato di ‘Striscia la Notizia’, Luca Abete: “Un abbraccio grande come l’amicizia che ci lega”. Altri fan comuni hanno postato: “Condoglianze Maurizio”, “Ogni parola è superflua, un forte abbraccio”, “Noo, mi dispiace tanto, condoglianze”, “Comprendo le tue parole e il tuo stato d’animo, ho vissuto la stessa cosa”.