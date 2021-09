Lutto per Maurizio Aiello. Il suo messaggio di addio è una fitta al cuore: “Mi mancherai”

Un lutto ha colpito il popolare attore Maurizio Aiello, che come ben sapete interpreta Alberto Palladini nella seguitissima soap opera ‘Un posto al sole’. L’uomo ha affidato il suo pensiero sul social network Instagram, dove ha scritto una commovente e bellissima dedica in memoria di una persona che è stata importante nella sua vita. Non può ancora crederci che tutto questo è successo e che dunque non potrà mai più vederlo, ma è costretto a fare i conti con la durissima e angosciante realtà.

Queste le sue parole riportate sul noto social: “Sei stato un caro amico, un impareggiabile supporto ad ogni evento importante della mia vita personale e del mio lavoro. Hai reso speciale il mio matrimonio. La tua signorilità era di altri tempi, la tua capacità unica di rassicurarmi sempre quando la mia ansia prendeva il sopravvento. Mi mancherai molto. Mi mancherà il tuo sorriso perbene. Spero la tua storia possa servire a tutti gli scettici. Ti voglio bene”. E subito dopo sono giunti tantissimi messaggi.

Dopo aver condiviso con i suoi follower questo suo dolore personale, Maurizio Aiello è stato inondato da moltissimi commenti in onore del suo amico passato a miglior vita: “Brividi, il dolore è immenso”, “Mi dispiace, in tanti dovrebbero riflettere”, “Ti ho conosciuto che avevi 10 anni, riposa in pace ragazzo mio”, “Una vera persona perbene”. E un altro ancora: “Ti accompagniamo nel senso di smarrimento che stai attraversando, purtroppo non possiamo sempre sorridere, fatti coraggio”.





A perdere la vita e a lasciare nel dolore straziante Maurizio Aiello è stato Paolo Tortora, un imprenditore di 61 anni originario della Campania, deceduto a causa del coronavirus. Era molto famoso, infatti era considerato il re del catering e dei buffet nel suo territorio regionale. Aveva anche collaborato con prestigiose produzioni cinematografiche degli Stati Uniti d’America ed era anche colui che preparava ogni anno i pranzi di Natale da offrire poi ai detenuti. Inoltre, aiutava anche la comunità di Sant’Egidio.

Un anno fa Maurizio Aiello ha svelato un curioso aneddoto sulla moglie Ilaria, anche lei presente in collegamento. I due si conoscono da 20 anni e sono sposati da 10, hanno due figli, Ludovica di 8 e Matteo di tre anni. Ma prima di convolare a nozze c’è stata una lunga convivenza come lo stesso Maurizio ha ammesso: “Abbiamo provato prima con una convivenza, prima di arrivare al matrimonio ci siamo goduti la vita”.