La notizia è arriva all’improvviso. L’attore ha rivelato che il suo fidanzamento con la bela modella. è finito. “A volte le cose non funzionano e questa è una di quelle”, ha dichiarato a People. Aggiungendo poi “Auguro a eli tutto il meglio”. Secondo quanto riferito, la coppia aveva iniziato a frequentarsi nel 2018 e ha annunciato il loro fidanzamento l’anno scorso, quando lui aveva definito lei, “la più grande donna sulla faccia del pianeta”.



Un passato travagliato quello dell’attore che di recente ha parlato delle sue lotte con la dipendenza nel corso degli anni. Un problema che l’attore 51enne sembrava ave risolto anche grazie all’aiuto della giovane fidanzata di 29 anni. Non sono ancora note le ragioni della a rottura. Sempre circondato da donne bellissime, in passato aveva avuto relazioni con l’attrice Lauren Graham di Una mamma per amica, quindi con Julia Roberts (che all’epoca partecipò come guest star in una puntata di Friends, protagonista di un momento divertentissimo proprio con il personaggio di Chandler) e poi, dal 2006 al 2012, con un’altra collega, Lizzy Caplan (Masters of Sex).



Parliamo di Matthew Perry, star di Friends. Sit com degli anni ’90 in occasione della reunion della quale non in formissima, tanto che alcuni fan hanno pensato che gli strascichi degli anni passati a combattere contro le dipendenze non siano ancora finiti. In realtà, Perry si era semplicemente appena sottoposto a un doloroso intervento ai denti.







Forse anche provato dall’addio con la fidanzata Molly Hurwitz. Di tutti i componenti del cast di Friends, Matthew Perry è stato senz’altro quello che ha avuto la vita più turbolenta. Dall’eccezionale successo ottenuto con la comedy NBC sino ai problemi di salute, la carriera dell’attore è stata ricca di alti e bassi. Tuttavia, nonostante le difficoltà riscontrate nel privato, Perry gode di un curriculum straordinario.



Oltre ad aver preso parte a film e serie tv, l’uomo è stato anche doppiatore in una serie di videogiochi, sceneggiatore e produttore nel mondo seriale. Nel corso della sua longeva esperienza professionale ha persino lavorato a fianco ad artisti di grande spessore come River Phoenix, Salma Hayek, Bruce Willis e molti altri, confermandosi così tra i nomi più ricercati di Hollywood.