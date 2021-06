“Finalmente sei arrivata!”. Fiocco rosa: è nata Giselle, la prima figlia della coppia vip

“Finalmente sei arrivata! La mamma è stata bravissima e tu sei il regalo più bello che potesse mai farmi. Ti amo follemente”. Così, con queste parole dolcissime anche rivolte alla sua compagna (che ha ripostato la stessa immagine sul suo profilo) annuncia su Instagram il lieto evento. È nata Giselle e il calciatore è diventato papà per la prima volta.

Sotto al post, nemmeno a dirlo, un’infinità di cuoricini e di auguri. Da tifosi ma anche da colleghi come Insigne, Florenzi e Candreva e volti della tv come Gianmarco Valenza e Pietro Tartaglione. Gioia grande a casa di Matteo Politano, calciatore classe 1993 di origini romane che attualmente gioca nella squadra di calcio del Napoli e Ginevra Sozzi, influencer e pr, per l’arrivo della piccola Giselle.

Matteo Politano papà per la prima volta: è nata Giselle

La neo mamma ha postato la stessa foto del compagno. E spiegato sotto: “Mamma, non potevo che non dare il Tuo nome a mia figlia. Non mi hai lasciata un secondo sola oggi. Ti parlavo, ti cercavo, ti sentivo… Mi hai scaldata per alleviare il dolore, abbagliante come solo tu sai essere, grazie. Sei il mio miracolo, la mia comprensione nel mondo, il senso vero dell’esistenza. Benvenuta Giselle”. La conclusione: “Ora siamo una famiglia”.





La storia d’amore tra Matteo Politano, che in precedenza è stato sposato con Silvia Di Vincenzo, e Ginevra Sozzi pare sia nata a inizio 2019, quando sono stati pizzicati insieme e nel giro di un anno hanno deciso di mettere su famiglia. La loro bambina è nata a Milano ma presto potrebbe trasferirsi all’ombra del Vesuvio, dove lui il prossimo anno giocherà ancora con la maglia azzurra.

L’annuncio della dolce attesa era arrivato a dicembre scorso. “Il nostro regalo più grande. Felice Natale a tutti”, si leggeva nella didascalia di una bellissima foto in bianco e nero della coppia vip, con l’albero di Natale sullo sfondo e il pancione in primo piano. Dunque un Natale molto speciale per i due anche se per tutti diverso questo del 2020. E ora è arrivata Giselle.