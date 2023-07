Matrimonio vip, tutti i dettagli del grande e attesissimo evento. Finalmente il giorno delle nozze è arrivato dopo ben 19 lunghi anni di vita trascorsi insieme. Lui 77 anni, lei 60, e alle spalle di entrambi una gloriosa e felice carriera nel mondo dello sport per quanto riguarda lo sposo e nel mondo della recitazione per quanto riguarda la sposa. Due mondi che ancora una volta si sono dunque incontrati: tra gli invitati numerosi volti vip che hanno animato i festeggiamenti e brindato alla nuova coppia di sposini. Ecco tutti i dettagli del lieto evento.

Jean Todt e Michelle Yeoh si sono sposati. Alti i calici per la coppia di sposini che ha coronato il sogno di una vita intera dopo ben 19 anni trascorsi dal loro primo incontro. Correva il 2004 quando l’ex manager della Ferrari e l’attrice, vincitrice del premio Oscar hanno incrociato i loro sguardi. Da quel giorno i due sono diventati una sola anima, pronti a restarsi l’uno al fianco dell’altra e supportarsi in ogni momento.

Jean Todt e Michelle Yeoh si sono sposati: il grande e attesissimo giorno finalmente è arrivato. Tutti i dettagli

E tutti a svelare tutti i dettagli della tanto attesa cerimonia è stato Felipe Massa che ha messo a disposizione il proprio profilo Instagram per permettere ai fan di sbirciare tra le foto dell’evento e gioire per gli sposi e in nome dell’amore. Presenti, oltre al già citato Felipe Massa, anche Luca Cordero di Montezemolo, Nicolas Todt, figlio di Jean e manager di Charles Leclerc e Stefano Domenicali, attuale presidente della Formula 1.

E nel corso della serata, Todt non poteva che rivolgere a Micheal Schumacher un pensiero durante il momento del brindisi: “Michael è sempre con noi”. La cerimonia è stata celebrata con rito civile a Ginevra, in Svizzera. Le foto trasmettono tutta l’emozione del momento, soprattutto negli occhi degli sposi, che a 77 anni lui e 60 anni lei hanno finalmente unito per sempre i loro nomi. Per l’occasione, Michelle Yeoh non poteva che sfoggiare due abiti incantevoli.

Nel corso della celebrazione del rito e della firma del certificato di matrimonio, la sposa ha deciso di sfoggiare un look decisamente all’altezza del momento: camicia bianca e gonna bianca a balze. Invece, per quanto riguarda l’abito indossato durante il ricevimento, Michelle ha scelto un abito più aderente in pizzo con un top corsetto ingioiellato.