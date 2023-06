Nozze vip in total white per entrambi gli sposi. Il matrimonio, in realtà, è stato celebrato il mese scorso ma solo nelle ultime ore il cantante e la modella e istruttrice di fitness hanno reso partecipi i fan con le immagini del loro grande giorno. Si sono lasciati fotografare dopo aver pronunciato il fatidico sì: negli scatti, pubblicati sui rispettivi profili social, posano mano nella mano, sorridono all’obiettivo e si baciano innamorati. Non si conosce però né la location del matrimonio, né la lista degli invitati. L’unica cosa certa è che i due si sono lasciati fotografare sullo sfondo di un panorama principesco da Katarina Fedora.

Cerimonia top secret quella andata in scena lo scorso 23 maggio, a meno di un anno da quando si sono innamorati. Il cantante, re dei tormentoni estivi per eccellenza, ha incontrato quella che oggi è diventata sua moglie a giugno dello scorso anno, dopo diverse delusioni amorose. Con lei, invece, le cose sembrano diverse tanto che ha subito voluto compiere il grande passo.

Matrimonio in total white per il vip: si scopre tutto solo ora

La vita sentimentale di Alvaro Soler è cambiata quando ha incontrato Melanie Kroll, modella tedesca e istruttrice di fitness cui un mese fa ha giurato amore eterno. E per cui, a quanto pare, si è preso una pausa dalla musica. Per il loro giorno speciale, si diceva, hanno scelto entrambi di vestirsi di bianco. Lui ha puntato sul classico smoking ma con giacca doppiopetto.

Melanie Kroll ha affidato i suoi look al marchio Rosa Clará, che ha firmato per lei due diversi abiti da sposa. Il primo a sirena, plissettato con lo scollo a V, le spalline sottili e un maxi strascico rimovibile che è stato applicato sulle spalle durante la cerimonia. Il secondo, un tubino alla caviglia tempestato di paillettes bianche con scollatura profonda e maxi spacco laterale.

Prima di Melanie, Alvaro Soler è stato fidanzato per 19 anni con Maria, la ragazza a cui ha dedicato la canzone Sofia che però lo ha lasciato per un altro. Poco dopo ha ritrovato l’amore al fianco della cantante Sofia Ellar, con cui è stato insieme per 5 anni.