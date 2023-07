65 anni lui, 25 lei: l’attore è convolato a nozze con la personal trainer cui è legato da qualche tempo. A spifferare la notizia del matrimonio è stata la figlia di lui. Tra le Storie Instagram della vacanza a Mykonos con il famoso papà e la sorella ha condiviso anche le immagini di quella che sembra una cerimonia intima. In una foto, poi, i due portano le fedi nuziali. Sono vestiti di bianco, sorridono felici: lui tiene un sigaro in bocca mentre indica la moglie che lo guarda lo abbraccia teneramente.

La foto che confermerebbe le nozze tra i due, 40 anni di differenza, è accompagnata da un cuore bianco. Ancora, è stato pubblicato un video mostra un piccolo gruppo di persone che balla e canta vicino a una piscina a sfioro con vista mozzafiato su Mykonos, con la didascalia “congratulazioni”. Altri video includono un grande spettacolo di fuochi d’artificio e l’attore che suona allegramente i tamburi bongo con uno striscione bianco sullo sfondo.

Leggi anche: “Ci siamo sposati ma no agli auguri”. La vip italiana, malata terminale, e il compagno hanno detto sì





Matrimonio vip a Mykonos: 65 anni, ha sposato la fidanzata di 25

Lo sposo è l’attore svedese Dolph Lundgren, famoso per i suoi ruoli in “Rocky IV” del 1985 e “Creed II” del 2018 e con il nome di Ivan Drago. Oggi ha 65 anni. La fidanzata e ora a quanto pare sua moglie è invece la personal trainer Emma Krokdal, 25 anni. I due si trovano attualmente sull’isola greca con le figlie di lui, Ida, 27 anni, e Greta, 21.

Prima delle nozze, l’attore svedese ha postato uno scatto in una piscina a sfioro con vista sull’isola greca in cui abbraccia e bacia dolcemente la compagna, che indossa un bikini nero. Sotto la scritta che probabilmente anticipa il grande giorno: “Tomorrow is the day, Mykonos” e un cuore rosso.

Dolph Lundgren negli ultimi tempi ha raccontato di aver lottato contro il cancro per 8 anni durante l’intervista in “In Depth with Graham Besinger”. Ha rimosso per la prima volta un tumore al rene nel 2015 e dopo 5 anni di controlli ha scoperto che si erano formati altri tumori nella stessa zona. Nel 2022 è rimasto sotto osservazione e grazie alla nuova terapia “i tumori si sono ridotti del 90 %”.” La prognosi è che, se tutto va bene, quando li asportano non c’è più attività tumorale e i farmaci che sto prendendo sopprimeranno tutto il resto” ha concluso.