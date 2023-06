Spettacolare matrimonio vip italiano nella splendida location costiera di Sorrento, in provincia di Napoli. Le nozze hanno attirato l’attenzione di tantissime persone, anche perché tra i testimoni e gli ospiti c’erano persone molto famose e amate moltissimo. Parliamo infatti di calciatori e cantanti, che non potevano mancare a questo grande appuntamento. La cerimonia si è svolta nella giornata di giovedì 29 giugno e subito le immagini e i video sono diventati virali.

Hanno scelto quindi l’inizio dell’estate per dirsi sì per sempre. Questo matrimonio vip tutto italiano è stato a dir poco magnifico, infatti la festa è stata organizzata nei minimi dettagli e ha convinto proprio tutti gli invitati. Davvero commoventi anche le parole utilizzate dallo sposo, il quale ha letto una promessa di nozze destinata a non essere dimenticata facilmente dalla sua neo moglie. E ha avuto non poca fatica a trattenere le lacrime.

Matrimonio vip italiano a Sorrento: presenti tanti invitati famosi

Durante il matrimonio vip italiano, lo sposo ha dunque letto davanti a tutti i presenti: “Non esiste vento favorevole se non sai dove andare e finalmente nella vita sapevo dove andare, la mia destinazione sei tu”. I testimoni di lui sono stati i due ex calciatori del Napoli, Jorginho e Koulibaly, ma all’evento c’erano anche gli attuali atleti della compagine partenopea, Juan Jesus e Gianluca Gaetano, nonché l’ex manager di Maradona, Stefano Ceci.

Ad essersi unito in matrimonio con Valentina Guida è stato lo speaker ufficiale del Napoli e deejay Daniele Bellini, conosciuto con il soprannome di Decibel. Alle nozze sono stati invitati anche gli artisti Clementino e Sannino, la cantante Veronica Simioli e l’attrice Cristiana Dell’Anna. Sui social è stato possibile anche vedere qualche scatto della super festa, caratterizzata da fuochi pirotecnici e da balli scatenati dei due sposi e degli invitati.

Decibel Bellini è dunque un dj, ma soprattutto è la voce ufficiale del Napoli calcio allo stadio Diego Armando Maradona. Infatti, è lui a scatenare migliaia di spettatori con le sue urla che incendiano l’atmosfera prima delle gare. E quest’anno ha avuto anche la soddisfazione di vincere lo scudetto.