A breve il matrimonio vip: l’addio al nubilato è fatto. E in tema Halloween, con in vacanza le amiche di sempre. In attesa del fatidico Sì l’attrice ha organizzato una reunion con le donne più importanti della sua vita proprio nel periodo dell’anno che da tempo è il suo preferito. Ogni anno, infatti, all’inizio di ottobre inizia a pubblicare sul suo profilo Instagram solo foto in bianco e nero per adattarsi allo spirito della celebre festa di origine celtica. E quest’anno, con le nozze alle porte, non ha voluto fare eccezione.

Anzi, ha approfittato proprio dell’addio al nubilato per festeggiare ad Aspen questa ricorrenza che tanto ama. E le ‘cartoline’ condivise con i fan sono appunto in bianco e nero e la ritraggono vestita con un abito da sposa. Le sue amiche, invece sono tutte vestite di nero. Dettaglio romantico: sul velo appoggiato sulla testa, ha fatto ricamare le sue iniziali e quelle del suo futuro marito.

Addio al nubilato con abito da sposa in stile Halloween per l’attrice

E infatti si leggono le lettere V, H, C, T che stanno per Vanessa Hudgens e Cole Tucker. L’attrice ed ex stella di High School Musical giurerà presto amore eterno al campione di baseball con cui è insieme dal 2020. Si sono conosciuti su Zoom, come ha raccontato lei.

“Ci siamo conosciuti su Zoom, in un gruppo di meditazione virtuale. Appena l’ho visto gli ho mandato in chat un messaggio privato: ‘Ciao, piacere di conoscerti!’. Ho fatto io il primo passo, e credo che non ci sia nulla di cui vergognarsi. Cole è perfetto per me. Sono felice”, le sue parole in una vecchia intervista.

La proposta di matrimonio per Vanessa Hudgens è arrivata lo scorso febbraio durante un viaggio a Parigi. Non se l’aspettava: “Mi ha presa di sorpresa. Ne avevamo parlato, ma non mi aspettavo che succedesse quando è successo. Mi sono commossa”, ha raccontato ancora a proposito della storia d’amore con Cole Tucker.