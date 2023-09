Splendida notizia per la giornalista Rai, che si è finalmente unita in matrimonio con il suo compagno, ora diventato appunto marito. Una cerimonia da sogno per gli sposi, che hanno avuto al loro fianco come ospiti una vera e propria parata di personaggi famosi che hanno risposto presente all’invito. Bellissima anche la location scelta dai neo coniugi, che si sono sposati all’interno della chiesa di San Pietro in Montorio, al Gianicolo, quindi nella capitale Roma.

Emozionante quanto vissuto da loro e dagli ospiti dell’evento, che hanno festeggiato questa unione. La giornalista Rai ha quindi brindato al suo matrimonio con tanti vip, i quali non le hanno fatto mancare il loro appoggio in questo giorno così speciale. Tantissime le foto circolate sul web della donna in compagnia di queste personalità di spicco della televisione. Solo applausi e lacrime di gioia per la bellissima donna.

La giornalista Rai si è unita in matrimonio: tanti vip alla cerimonia

Entrando nei dettagli dei fiori di arancio, la giornalista Rai protagonista del matrimonio ha scelto un vestito con un tessuto di seta molto bello, il mikado, fatto da Paola D’Onofrio, nota stilista. Il sito Leggo ha inoltre iniziato a fare successivamente l’elenco dei famosi che hanno preso parte alle nozze: c’erano Elisabetta Gregoraci, Bruno Vespa, Eleonora Daniele, Beppe Convertini, Vira Carbone, nonché tanta gente che lavora nella tv pubblica italiana.

A convolare a nozze Vittoriana Abate, che lavora come conduttrice, inviata di Porta a Porta, scrittrice, opinionista ed autrice. Tornando agli invitati, da registrare altre presenze come quelle di Adriano De Maio, Mauro Mazza, Incoronata Boccia, Maria Antonietta Spadorcia, Sonia Sarno, Maurizio Ricci, Giancarla Rondinelli e Cecilia Primerano, tutti professionisti Rai. Lo sposo è il parlamentare Simone Billi, infatti c’erano anche suoi colleghi all’evento.

Simone Billi è deputato della Repubblica dal 23 marzo 2018. Ha iniziato con FI e Pdl, poi dal 2013 al 2016 è stato nelle fila nuovamente di Forza Italia e dal 2016 è entrato a far parte della Lega. Eletto nella circoscrizione Estero A, è quindi al suo secondo mandato dopo l’elezione del settembre 2022.