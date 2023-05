Matrimonio per il figlio vip: domenica 7 maggio 2023 è convolato a nozze con la compagna. E il suo famoso papà, conduttore amatissimo dal pubblico televisivo, non ha potuto dedicare un dolce pensiero in questa giornata così speciale. Su Instagram ha pubblicato la foto con entrambi i suoi figli e scritto: “Ci sono giorni indimenticabili nella vita e oggi è uno di questi. Buona vita Giacomo e Shereen”. Sotto lo scatto realizzato durante la cerimonia a Villa Cetinale, in provincia di Siena, ha aggiungo anche un cuore rosso.

Nella foto del matrimonio vip andato in scena lo scorso fine settimana il conduttore indossa uno smoking blu con dettagli neri, i figli sono invece in smoking nero con tanto di fiorellini sul taschino. Il post, nemmeno a dirlo, ha collezionato una marea di like e commenti. Quelli dei follower ma anche tantissimi lasciati dagli amici vip. Soprattutto colleghi ed ex colleghi di Striscia la Notizia, come Valerio Staffelli, Elena Barolo e Jimmy Ghione.

Matrimonio vip: si è sposato il figlio del conduttore

Papà Ezio Greggio era raggiante al matrimonio del primogenito Giacomo. Oltre alla foto di famiglia, anche quelle condivise dal secondogenito Gabriele, che ha condiviso nelle sue Storie di Instagram diversi scatti del matrimonio vip, compresa un’immagine dei due neosposi, che vivono entrambi a Londra. Lì Giacomo lavora nel campo della finanza.

Giacomo Greggio, che da poco è diventato il marito di Shereen Doummar, attualmente si occupa di business development nella società Barings. In passato è stato direttore vendite per la società di gestione degli investimenti BlueBay Asset Management e ha co-fondato EcoSweep, una società di servizi con base a Monaco, si legge sul sito di Mediaset.

La neo moglie è architetto e si occupa della direzione di diversi progetti in Costa d’Avorio, Regno Unito e Libano. Laureata alla Architectural Association School of Architecture di Londra, è anche direttrice e co-fondatrice della Ong Collective for Architecture Lebanon, con il suo team ha ricevuto anche un premio alla Biennale Architettura di Venezia 2020 per la loro proposta 100 Years Online per il Padiglione Libanese.