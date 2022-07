Nuovo matrimonio vip in questa calda estate italiana. A sposarsi è stata la figlia di Marcello Cirillo, il noto cantante e conduttore italiano. Momento indimenticabile per lei ma anche per l’uomo, che ha potuto vivere uno degli eventi più emozionanti della sua vita. Il sì ha avuto luogo nella capitale Roma, esattamente all’interno della Basilica di Santa Cecilia, nel quartiere Trastevere. Le nozze sono state il coronamento di un amore, che regge ormai da tantissimo tempo e che ha portato anche alla nascita di 3 figli.

La figlia di Marcello Cirillo è stata protagonista di fiori d'arancio, che difficilmente saranno dimenticati molto presto. Al matrimonio vip presenti pure molti personaggi famosi, che hanno festeggiato insieme agli sposi.





Nuovo matrimonio vip in Italia: la figlia di Marcello Cirillo ha detto sì

Emozioni a non finire per i neo sposi, che in passato hanno già accolto nella loro famiglia i figli Salvatore, Adele Sofia ed Emanuela. Come ha raccontato il sito Ultimenotizieflash, il primo ha svolto l’incarico di paggetto mentre le due bambine che sono gemelle non hanno fatto mancare la loro presenza. E per questo matrimonio vip della figlia di Marcello Cirillo, che si chiama Maria Elisa, sono stati presenti diversi personaggi noti, che hanno fatto gli auguri a lei e allo sposo Domenico Rizzuto.

La cerimonia post-religiosa è stata fatta in una villa sull’Appia con giardino e c’è stato grande divertimento. Al matrimonio della figlia di Marcello Cirillo c’erano dunque pure Adriana Volpe, Antonio Maiello, Andy Luotto, Demo Morselli e Manuela Villa. Decisamente elegante e travolto dalla commozione per le nozze il papà della meravigliosa sposa, che non ha potuto nascondere le sue emozioni. Un 2022 davvero speciale per la famiglia dell’artista 64enne.

Marcello Cirillo è noto anche e soprattutto per essere stato un componente del duo musicale con Antonio Maiello, chiamato Antonio & Marcello. In televisione è quest’anno presenza fissa di Estate in diretta, mentre dal 2017 era inviato per il Crotone a Quelli che il calcio. Inoltre, è stato grande protagonista a I fatti vostri dal 1990 al 1995, nel 1999-2000 e dal 2009 al 2017.

