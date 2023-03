Matrimonio vip da sogno, parole d’ordine: vietato rinunciare al lusso. Duecentocinquanta invitati, fuochi d’artificio e un banchetto d’altri tempi per un matrimonio che verrà ricordato a lungo. Come location è stato scelto l’hotel ‘La Sonrisa’ meglio noto con il nome il Castello delle cerimonie dove i due ragazzi si erano conosciuti. “Lei – racconta lo sposo – era venuta per organizzare i festeggiamenti per i 18 anni. È stato un vero colpo di fulmine”.



“Amore a prima vista: ci siamo frequentati, ci siamo piaciuti. Ci siamo lasciati e poi ci siamo ripresi. Adesso abbiamo coronato il nostro sogno”. E ancora: “Avevo pregato di fare una cosa semplice – dichiara Pasquale -, invece è venuto fuori qualcosa di luculliano, a dismisura. A fare qualcosa di sobrio da noi proprio non ci si riesce”. Prima della torta non è mancato il buffet dei dolci”. Quando si va al Castello delle cerimonie poi è tutto più difficile.

Pasquale Giordano, nipote del ‘boss delle cerimonie’, si è sposato



Specie se a sposarsi è il nipote del mai dimenticato boss. Pasquale Giordano, 32 anni, ha infatti sposato Anna Somma, 22. Donna Imma era piena di gioia: “È stato bellissimo vederlo così felice, dove di solito lavora fino alle ore piccole. Una cerimonia sobria, nei limiti del possibile, perché Pasquale è un tipo introverso, ha voluto una cosa più ritirata. Però il menù per i 250 invitati non poteva che essere napoletano, abbondante e di qualità“.



“La prima notte di nozze – risponde Imma – la passano a Sorrento, poi il viaggio di nozze sarà un po’ corto perché la sposa è in dolce attesa, passeranno qualche giorno in costiera. I due poi torneranno alla base, ovvero il castello, perché come da tradizione anche la nuova famiglia lavorerà al castello”. La prima edizione del programma è andata in onda nel gennaio 2014.



La seconda edizione è in onda con ripetizione settimanale dal 19 ottobre sempre del 2014. La sigla del programma è una canzone neomelodica del 2008 dal titolo Nu matrimonio napulitano cantata da Daniele Bianco.Dopo il successo della terza edizione del programma andato in onda dall’11 settembre 2015, la quarta edizione è andato in onda dal 16 settembre 2016 sempre su Real Time.