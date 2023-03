Si sogna ad occhi aperti nel mondo dei famosi, infatti una donna molto conosciuta a livello internazionale ha deciso di convolare a nozze. La conferma è arrivata nelle scorse ore dalla diretta interessata, sebbene la cerimonia abbia avuto luogo diversi giorni fa. Con una meravigliosa foto del giorno più bello della sua vita pubblicata in esclusiva dalla rivista Hello!, Amelia Spencer ha annunciato il suo matrimonio. Era nell’aria da tempo, ma ora c’è stato finalmente il sì che ha entusiasmato tutti.

Fantastico il vestito da sposa scelto da Amelia Spencer, che durante il suo matrimonio ha indossato uno di Versace, che era ovviamente di colore bianco e in pizzo con la presenza di maniche lunghe. Il velo era stato fatto con delle tulle di seta e lo strascico era di ben due metri. E la protagonista dei fiori d’arancio ha anche rilasciato importanti dichiarazioni che hanno commosso il mondo intero. Lei è infatti una nipote vip di una donna che purtroppo non è più tra noi per un tragico destino.

Leggi anche: “Oh mio Dio, mi sposo”. La cantante annuncia le nozze tra le lacrime: le immagini





Amelia Spencer si è unita in matrimonio

Queste le parole della neo moglie Amelia Spencer, che subito dopo il matrimonio celebrato il 21 marzo scorso in Sudafrica ha rivelato sulla zia Lady Diana: “Penso che lei sarebbe stata orgogliosa di vedermi nel giorno del mio matrimonio. La famiglia Versace amava completamente Diana, quindi c’è un legame molto speciale”. Le nozze hanno avuto luogo su una meravigliosa montagna a Cape Town ed è stato il coronamento di una lunga storia d’amore col neo marito, che dura da ben 13 anni.

Come ricordato da Mediaset Infinity, la relazione sentimentale tra Amelia Spencer e il personal trainer Greg Mallett è cominciata grazie al loro incontro all’università di Città del Capo. La proposta ufficiale di lui era avvenuta quasi due anni fa e in quella circostanza l’uomo aveva dichiarato: “Quindi questo è stato il giorno più bello della mia vita. Il 22 luglio del 2020 ho chiesto all’amore della mia vita di trascorrere il resto della sua vita con me e lei ha detto sì. Non potrei essere più felice e ti amo con tutto il cuore”.

Amelia Spencer, nella foto in cui i due si guardano in maniera romantica con addosso i rispettivi abiti nuziali, ha scritto: “Per sempre, in questa vita e anche nella prossima“. E ha riportato ufficialmente la data del matrimonio, ovvero il 21 marzo del 2023.