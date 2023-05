Matrimonio vip a Portofino. A Villa Olivetta, per la precisione, che è di proprietà degli stilisti Domenico Dolce e Stefano Gabbana e dove lo scorso anno si sono giurati amore eterno Kourtney Kardashian e Travis Barker. Alla cerimonia, stando a quanto riporta People che diffonde anche le foto, avrebbero partecipato soltanto 6 invitati. Colore predominante il rosa: oltre all’abito della sposa, che ha scelto un modello a sirena, anche le decorazioni. Fiori rosa, bianchi e viola anche sul gazebo che ha fatto da sfondo al primo bacio ufficiale da marito e moglie.

Un matrimonio decisamente lontano dal clamore dei media e dai riflettori, proprio come la relazione dei neo marito, che ha indossato un completo verde acqua, e moglie. Non è dato infatti da sapere da quanto facciano coppia. Probabilmente da più di un anno stando alla prima e unica foto insieme sui social ma su questi dettagli i due non si sono mai espressi.

Matrimonio vip a Portofino: i dettagli della cerimonia

La cantante Si aha sposato il compagno Dan Bernard lo scorso fine settimana. Lei, autrice di diversi brani di successo, è stata già sposata con il documentarista statunitense Erik Anders. Avevano celebrato il matrimonio nella sua casa di Palm Springs, in California, nel 2014. Dopo due anni, nel 2016, è arrivata la separazione.

Ora il matrimonio con una cerimonia a lume di candela e romantica a Portofino. Come anticipato, la cantante ha indossato un abito a sirena in pizzo rosa chiaro, con maniche a tre quarti, una fila di bottoni centrali e uno strascico importante. Non ha poi rinunciato a un lungo velo bianco sui capelli raccolti in uno chignon con onde retrò sulla fronte.

Anche il fidanzato Dan Bernard per il matrimonio ha scelto un colore non proprio tradizionale: un completo verde acqua. Sia, classe 1975, nel 2019 ha annunciato di aver adottato due ragazzi adolescenti e a luglio 2020 è diventata nonna di due gemelli.