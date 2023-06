Anche la bellissima ex naufraga dell’Isola dei Famosi ha detto sì in questa prima metà di giugno 2023. Il matrimonio è stato celebrato il 14, per la precisione, sulla riviera adriatica. I neo marito e moglie hanno scelto la Baia di Vallugola, insenatura naturale tra i promontori di Gabicce e Casteldimezzo, nel Comune di Gabicce Mare, in Provincia di Pesaro/Urbino, per giurarsi amore eterno. “Per sempre”, scrive lei aggiungendo un cuore bianco e la data delle nozze sotto la foto social con le fedi in primo piano.

Tante le immagini pubblicate sul suo Instagram. Post e Storie da cui si intuisce la volontà di una cerimonia informale ma non per questo meno bella e romantica. Dopo il rito civile, anche quello cristallizzato in una foto apparsa sui social, la festa con tanti amici e parenti in uno stabilimento balneare. Particolare la scelta degli abiti: entrambi in total white e lei con un completo bianco pantaloni e sotto un top a fascia. E in mano uno splendido bouquet di margherite.

L’ex Isola dei Famosi ha detto sì: matrimonio in spiaggia e in pantaloni

La sposa è Margot Ovani, 35 anni, modella e anche ex naufraga dell’Isola dei Famosi 2015, anche se per poco. Chiamati al televoto dall’allora conduttrice Alessia Marcuzzi, i telespettatori del reality preferirono mandare in Honduras Cristina Buccino, che quindi diventò a tutti gli effetti poi una concorrente del reality.

La bellissima Margot Ovani, che mercoledì scorso si è unita in matrimonio con il fidanzato Massi, è figlia d’arte. Il padre è un ex giocatore di pallacanestro, la madre, Corinne, da cui viene la parte francese di Margot, è stata una famosa modella degli anni ’80.

Finito il liceo, è subito entrata nel mondo della moda, lavorando per Élite, famosa agenzia parigina che in passato ha lanciato modelle del calibro di Heidi Klum, Naomi Campbell e Giselle Bundchen. E dopo varie esperienze sulle passerelle internazionali, ha anche posato per numerose campagne pubblicitarie.