“Si è sposato”. Matrimonio da sogno per il vip: super festa con la neo moglie nella sua città natale

Splendida notizia per il vip, che si è unito in matrimonio con la sua amata. La notizia delle nozze è stata praticamente confermata da lui e dalla neo moglie, che hanno pubblicato le immagini di entrambi vestiti da sposi. Festa enorme per coronare al meglio uno dei sogni della sua vita. A livello professionale il giovane sta ottenendo belle soddisfazioni e adesso ha unito anche il lato più prettamente personale. Il neo marito in questione è il 24enne Joan Mir.

Dunque, matrimonio per Joan Mir in una città favolosa. E non è l’unico del suo settore ad essere stato protagonista di eventi simili in questa calda estate 2022. Il sito Corsedimoto.it ha ricordato infatti che ci sono stati i fiori d’arancio per Sam Lowes e Martina Rossi, mentre Luca Marini ha chiesto la mano alla sua Marta Vincenzi. Si sono sposati inoltre anche Gabriel Rodrigo e la neo moglie Elia nonché Jorge Navarro e Michelle Neukirchen. Ma vediamo dove si sono sposati Joan Mir e la sua dolce metà. (Leggi anche “Vita mia”. Il sì della coppia italiana vip tra sorrisi e lacrime di gioia. “Ti aspettavo da sempre”)





Matrimonio per Joan Mir con Alejandra Lopez Garro

Matrimonio da favola per il pilota motociclistico della MotoGP Joan Mir, che ha sposato la sua amata Alejandra Lopez Garro. La cerimonia ha avuto luogo in Spagna, precisamente nella città di Maiorca. Si è trattato di una festa in grande stile, fatta proprio nella sua città di origine, essendo lui nato proprio lì. Si era già saputa una novità grandiosa a livello lavorativo, infatti nonostante adesso sia in forza alla Suzuki, nella prossima stagione agonistica affiancherà un grandissimo collega in un altro marchio di successo.

Corsedimoto.it ha sottolineato il fatto che l’anno prossimo Joan Mir correrà con la Repsol Honda e sarà dunque affiancato dallo straordinario motociclista Marc Marquez. Dovrebbe quindi prendere il posto di Pol Espargarò. Joan Mir, nato il primo settembre del 1997, è stato campione del mondo della Moto3 nel 2017 e della MotoGP nel 2020. Con le minimoto aveva iniziato a correre, mostrando sin da subito la sua grande passione per la corsa, quando aveva solamente dieci anni.

Parlando sempre di personaggi famosi, Virginia Mihajlovic ha ricevuto la proposta di matrimonio dal compagno calciatore e papà di Violante. Pochi giorni fa e come da tradizione, si è inginocchiato davanti a lei per darle l’anello. Le foto ritraggono il calciatore del Genoa in ginocchio nell’atto di consegnare l’anello alla futura sposa che, raggiante, è subito corsa ad abbracciare il fidanzato e futuro marito. Lei è un’influencer, modella ed ex naufraga dell’Isola dei famosi, figlia di Sinisa Mihajlovic e dell’ex soubrette Arianna Rapaccioli.

