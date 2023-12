Matrimonio finito. Subito dopo Natale, su Instagram, è arrivato il comunicato ufficiale per assicurare che nonostante la relazione tra la figlia vip e modella e l’attore si sia conclusa, tra loro restano intatti affetto e stima. “Comunicato da parte di entrambi – si legge nel post – Dopo tre meravigliosi anni di matrimonio, siamo giunti di comune accordo alla decisione di separarci amichevolmente. È una decisione che abbiamo davvero preso insieme e speriamo sinceramente che tutti possano rispettare il nostro desiderio di privacy”.

“Tra noi resta affetto reciproco e rispetto. Continueremo a sostenerci a vicenda”, la conclusione. Amore al capolinea dunque, dopo il matrimonio da sogno celebrato nel 2021 poco dopo il fidanzamento. A luglio di quell’anno, infatti, la modella ufficializzò la relazione con l’attore definendolo “il mio migliore amico e il mio amore” e poco dopo, ad agosto annunciò che lui le aveva chiesto di sposarlo.

Leggi anche: In vacanza nei mari lontani: il figlio della conduttrice sta con lei, è la nuova fidanzata





“Matrimonio finito”: la figlia vip e l’attore si separano

Le nozze di Meadow Walker, modella e figlia del compianto Paul Walker, e Louis Thornton-Allan sono poi state celebrate ad ottobre 2021 su una spiaggia della Repubblica Dominicana. La notizia e le foto finirono su tutti i giornali, soprattutto per un dettaglio spaccacuore: visto che non poteva avere il padre accanto in un’occasione tanto speciale, chiese a Vin Diesel di accompagnarla all’altare.

Vin Diesel, lo ricordiamo, era un grande amico di Paul Walker, con cui aveva lavorato nei film della saga di Fast & Furious. L’attore e padre di Meadow ha perso la vita in un incidente d’auto. Era il 2013 e quella tragedia portò a grande commozione che si trasformò poi in affetto per la figlia Meadow Walker.

Che era bellissima il giorno delle nozze. Per il suo matrimonio ha indossato un classico abito da sera di seta personalizzato da Matthew Williams di Givenchy Haute Couture. Era voluto fortemente con la schiena nuda, un singolo cinturino e uno strascico con velo molto minimal, quasi “etereo”, ha spiegato lo stilista a Vogue: ”Volevamo che si mantenesse l’attenzione sui suoi bellissimi occhi, sul viso e sul fascino naturale e statuario”.