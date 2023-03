Una nuova coppia vip si è sfasciata definitivamente in queste ore. L’annuncio è stato dato dalla ragazza, che ha confermato la sua intenzione di volersi separare dal marito. Quest’ultimo è alle prese da problemi personali molto seri, dato che è stato arrestato ed è in carcere da circa 2 mesi con la terribile accusa di violenza sessuale. Parliamo di Dani Alves, che è stato quindi lasciato da sua moglie. Molto lunga e intensa la lettera che la donna ha voluto pubblicare sul suo profilo Instagram ufficiale.

Dunque, le parole nei confronti di Dani Alves sono state chiarissime. Dopo averlo lasciato, la moglie ha quindi comunicato in questo modo la notizia a tutti i suoi follower e al mondo intero: “Fin da piccola scrivo i miei sentimenti per esprimermi, suppongo perché sono figlia unica. Qualunque cosa sia mi fa bene e mi piacerebbe che le righe scritte parlassero di amore e felicità, ma non è così. Sono stati mesi orribili, non i più difficili della mia vita perché ho sopportato tante tempeste ma i più bui e dolorosi“.

Dani Alves è stato lasciato dalla moglie mentre lui è in carcere

Nella missiva dedicata a Dani Alves, che è stato lasciato dalla moglie in seguito al fattaccio che ha visto protagonista il calciatore, lei ha scritto ancora: “La sensazione di abbandono e solitudine bussa alla mia porta, ho scelto come compagna di vita una persona che era perfetta. Difficile per me accettare che questa persona possa farmi in mille pezzi, credo che ci vorranno anni della mia vita per cancellare dalla memoria il modo in cui mi guardava, come se fossi la persona più straordinaria del mondo. E ca*** sì, sono fantastica. Nonostante il vuoto che mi ha causato, sono ancora qui al tuo fianco”.

A dire addio a Dani Alves è la coniuge Joana Sanz, che lavora come modella. Lei ha confessato di provare ancora dei sentimenti fortissimi verso di lui, ma la sua decisione sofferta è irrevocabile: “Lo amo e lo amerò per sempre, ma mi amo, rispetto e mi apprezzo molto di più. Perdonare allevia, quindi chiudo una fase della mia vita iniziata il 18 maggio 2015. Per quanto siano difficili, ecco una donna forte che passa alla fase successiva della sua vita”. L’intenzione di volerlo lasciare era stata preannunciata al giocatore in un incontro in prigione, durante un colloquio.

Secondo l’accusa fatta nei confronti dell’ex calciatore di Juventus e Barcellona, Dani Alves avrebbe stuprato una ragazza nel dicembre scorso all’interno di una discoteca della città catalana. El Periodico ha svelato che, dopo averla schiaffeggiata, avrebbe provato a violentarla del tutto in un bagno. La vittima, che ha 23 anni, lo ha denunciato. Lui, che è rinchiuso in carcere, rischia una condanna fino a 12 anni.