Diversi i matrimoni nel mondo vip lo scorso fine settimana. Alessandra Mastronardi ha sposato a Capri il suo Gianpaolo Sannino: il ‘sì’ nella chiesa di Santa Sofia con rito civile, poi il ricevimento in un ristorante a picco sul mare. L’attrice, 37 anni, era splendida e radioso con l’abito firmato da Armani Privé. Nozze da favola anche per Santo Versace, che dopo 18 anni ha giurato amore eterno a Francesca Di Stefano, che è stato celebrato in una chiesa al centro di Roma e poi festeggiato alla Casina Valadier.

Parata di personaggi noti al matrimonio del fratello di Gianni e Donatella Versace: Michelle Hunziker, Alba Parietti, Eleonora Daniele, Maria Grazia Cucinotta, Ambra Angiolini, Sonia Bruganelli e Jonathan Kashanian, tanto per citare qualche nome. La primogenita della conduttrice svizzera, che ha dato da parlare per la scelta dell’abito nero, Aurora Ramazzotti, invece, ha fatto da damigella e dedicato parole dolcissime ai neo sposi.

Leggi anche: “Siamo alla follia”. Michelle Hunziker criticata al matrimonio dell’amica: tutti gli occhi su di lei





Dopo il matrimonio al cimitero di nonna: la moglie del figlio vip commuove

E poi, ancora, le nozze del cantante ed ex naufrago dell’Isola dei Famosi Blind e la compagna Greta Tigani, che l’aveva sorpreso quando era in Honduras. Anche un figlio vip si è sposato, quello del comico e attore Enzo Salvi. Manuel Salvi ha detto sì a Federica Stazzi.

Alla fine della cerimonia, la sposa e quindi nuora di Enzo Salvi ha cambiato le scarpe: ha indossato quelle da ginnastica ed è corsa al cimitero, dove riposa la nonna. “Non potevo non venire. Volevo che mi vedevi vestita da sposa come hai sempre detto”, si legge nella didascalia del video, diventato virale, su TikTok. “Ti ho portato il mio bouquet da sposa. Nonna ti amo tantissimo ti immaginavo in prima fila”.

@federica_stazzi_ Non potevo non venire. Volevo che mi vedevi vestita da sposa come hai sempre detto e ti ho portato il mio bouquet da sposa ❤️ nonna ti amo tantissimo ti immaginavo in prima fila ❤️❤️ ♬ Ovunque Sarai – Irama

Anche Enzo Salvi ha ricondiviso il video: “Quando uno cresce con valori sani”, ha commentato commosso. Manuel Salvi è pizzaiolo di professione, la neo moglie Federica sta provando invece la carriera dell’influencer e presta il suo volto a shooting fotografici. Due giorni fa la coppia è partita per il viaggio di nozze a Mykonos.