L’estate 2023 ci regala un altro matrimonio tra famosi: la modella e figlia vip ha giurato amore eterno al calciatore. Le nozze sono state curate da Silvia Slitti, nome noto nel mondo degli wedding planner. Per i due da poco marito e moglie ha pensato a una cerimonia nelle campagne toscane, elegante e anche un po’ country. Il sì nella chiesa di Santa Maria di Panzano in Chianti, frazione in provincia di Firenze. E sulle colline toscane ha avuto luogo anche la festa che, tra balli sfrenati e karaoke, è proseguita fino a tarda notte.

Non mancavano gli amici vip. Come il compagno di squadra di lui, Lautaro Martinez, accompagnato dalla moglie Agustina e anche Paulo Dybala, arrivato in Toscana insieme alla compagna Oriana Sabatini. Ma come si legge sul sito DiLei, anche gli invitati noti hanno mantenuto il riserbo. Fino al giorno stesso del matrimonio non è uscita da nessuna parte la notizia del grande giorno di Chiara Casiraghi e Joaquin Correa.

Matrimonio vip segreto fino all’ultimo: il sì in Toscana

Poi, dopo il fatidico sì, sui social sono usciti scatti e video delle nozze della modella monzese Chiara Casiraghi, figlia dell’ex calciatore della Nazionale Pierluigi e il calciatore dell’Inter Joaquin Correa, noto con il soprannome di Tucu, dalla sua città di origine Tucumàn, in Argentina.

Anche Silvia Slitti ha mostrato sul suo Instagram qualche immagine degli sposi e dell’allestimento realizzato per il ricevimento. La sposa, che oltre a lavorare nella moda studia per laurearsi all’Università Cattolica ha scelto un abito tradizionale, a maniche lunghe e collo alto, con tanto di morbido chignon e lungo velo, si legge ancora sul sito.

Un vestito realizzato interamente in pizzo, con i grandi ricami che lasciavano intravedere spalle, pancia e gambe, e firmato dallo stilista italiano Andrea Sedici. Poi, per la festa, un mini dress bianco con spalline sottili e piume sull’orlo. Anche lo sposo si è cambiato: dal classico smoking blu scuro a un completo bicolor, con giacca grigia con reverse neri e papillon.