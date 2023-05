Amici 22 è appena finito ed è di poco fa la notizia di un matrimonio del ex allievo della scuola più famosa della tv. Su Instagram le foto della cerimonia e dei festeggiamenti successivi con gli amici: “Oggi io e Andrea abbiamo detto sì davanti al governo danese. Oggi io e Andrea ci siamo sposati, oggi Andrea è diventato mio marito ed io il suo. Grazie Danimarca per averci accolto e consentito di avere un matrimonio egualitario“, si legge nella didascalia del post. Anche Andrea non è stato da meno e ha riservato bellissime parole al marito, Pierpaolo Astolfi.

Ricordate? Sono passati tanti anni ormai, come mostra la foto ai tempi di Amici pubblicata dal sito Biccy. Pierpaolo Astolfi ha partecipato alla primissima edizione del talent firmato Maria De Filippi. All’epoca si chiamava Saranno Famosi, lui era nella categoria ‘conduzione’ insieme a Renato Sannio e Gianluigi Garretta. E alla fine la vittoria se l’aggiudicò Dennis Fantina, cantante che di recente è stato ospite in tv a raccontare la sua vita oggi.

Matrimonio ad Amici: l’ex allievo si è sposato

Quando Amici è finito e Pierpaolo Astolfi è stato eliminato, per un po’ ha continuato a stare in tv. Ha preso parte a diverse televendite per Mediashopping accanto a Jill Cooper, si legge ancora su Biccy, e poi ha conseguito una laurea in Scienze della Comunicazione. Oggi l’ex Amici è un attivista LGBTQ ed è anche il co-direttore di Mix Festival.

E come dicevamo venerdì 19 maggio 2023 ha sposato il compagno, Andrea, che dopo il “Sì” ha scritto una lunga dedica a Pierpaolo: “Oggi ho sposato l’uomo che mi ha fatto scoprire la bellezza di progettare insieme. Con lui ho scelto di andare a convivere dopo nove mesi che ci frequentavamo, io che non avevo mai condiviso i miei spazi con nessuno, nemmeno durante l’università. Io con lui ho scelto di comprare casa insieme e abbiamo superato, con il sorriso, lo stress test di entrarci, appena conclusa una estenuante ristrutturazione e, dopo una settimana, rimanerci chiusi per il primo lungo lock down”.

E il neo marito dell’ex concorrente di Amici continua: “Con lui e grazie a lui mi sento un uomo che sta migliorando. Oggi ho sposato Pierpaolo, a Copenaghen, perché vogliamo sposarci con un matrimonio egualitario, internazionale, riconosciuto in quei paesi al mondo che hanno deciso di essere civili. Oggi sono una persona felice“.