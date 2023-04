“Si sposano”. Nozze in vista per i due vip dopo 4 anni di amore: lei ha detto sì in vacanza

La bellissima notizia è stata annunciata direttamente dai due vip, che hanno deciso di sposarsi. Un momento commovente per loro e migliaia di fan, che hanno potuto guardare le meravigliose foto della proposta offerte agli utenti. Olivia Culpo si unirà in matrimonio con il suo compagno, col quale è legata sentimentalmente da circa 4 anni. Hanno aspettato qualche giorno dal giorno in cui si è materializzata l’iniziativa di lui e non hanno scritto nulla di particolare. Anche perché le immagini parlavano da sole.

Olivia Culpo è stata sorpresa dalla sua dolce metà con una proposta di matrimonio, che difficilmente potrà mai dimenticare. Entrambi si erano concessi una vacanza da sogno e si stavano godendo quindi dei momenti insieme già incancellabili, ma lui ha voluto rendere quei frangenti ancora più speciali. Ha ufficializzato il loro fidanzamento con un anello di diamanti e quindi le ha chiesto di diventare sua moglie. La risposta è stata subito affermativa e ora non resta che aspettare la data delle nozze.

Leggi anche: “Ha cancellato il matrimonio”. Decisione choc del ricchissimo vip di 92 anni





Olivia Culpo ha ricevuto la proposta di matrimonio

Nella didascalia del post, che si riferiva ad Olivia Culpo e al matrimonio ormai vicinissimo, era scritta la data della proposta, ovvero il 2 aprile 2023. Erano nello stato americano dello Utah e stavano alloggiando presso il Resort Amangiri, come rivelato da Whoopsee, quando il suo futuro marito si è inginocchiato e le ha fatto indossare il prezioso al dito. Ad aver rilasciato un’intervista al Daily Mail è stata colei che ha messo a punto l’anello, ovvero la fondatrice e Ceo di Ring Concierge, Nicole Wegman.

Il compagno di Olivia Culpo, che lavora come modella, è il giocatore di football americano Christian McCaffrey. Quest’ultimo ha contattato la Ring Concierge per stupire la sua amata e la fondatrice dell’azienda ha raccontato alla stampa: “Abbiamo lavorato con Christian per progettare con cura un anello che racchiudesse lo stile di tendenza di Olivia pur rimanendo un gioiello senza tempo: un ovale splendidamente tagliato, contornato da pietre laterali in una montatura artigianale in oro e platino”.

Olivia Culpo, 30 anni, è famosa per essere diventata Miss Usa nel 2012 e per aver conquistato il concorso di bellezza Miss Rhode Island Usa. Christian McCaffrey, 26 anni, è anche lui statunitense e milita nei San Francisco 49ers. Gioca dunque nella NFL come running back.