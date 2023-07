Matrimonio super lusso per la coppia vip. Una promessa d’amore avvenuta al cospetto di tanti volti noti del mondo dello spettacolo, della televisione e della moda. Una vera e propria festa in grande stile a Roma e tra gli ospiti anche Michelle Hunziker e la figlia Aurora. Il fatidico ‘si’ arriva dopo ben 18 lunghi anni di amore e di dedizione reciproca: prima l’unione con rito civile avvenuto nel 2014, mentre il 8 luglio 2023 la celebrazione con rito religioso. Ecco tutte le foto tra invitati, fiori e sorrisi degli sposini.

Santo Versace e Francesca De Stefano si sono sposati. Lei 55 anni, lui 70, tra di loro ben 18 anni di amore e finalmente la celebrazione con rito religioso: così la coppia ha coronato il sogno di una vita intera al cospetto di invitati vip che hanno contribuito a rendere la giornata tra le più indimenticabili di sempre. “Ci fidanziamo e sposiamo ogni giorno”, sono state le parole di Francesca ai microfoni di Tgcom 24 a proposito del sentimento che la lega al suo Santo.

Santo Versace e Francesca De Stefano si sono sposati: tanti invitati vip e location da favola

Santo Versace è stato sposato con Cristiana Ragazzi e dalla precedente unione sono venuti alla luce due figli, Francesca e Antonio: “Tutti i giorni bisogna lavorare perché le nostre famose famiglie allargate funzionino. Ma ogni giorno penso che affronterei mille volte quelle difficoltà”, sono state ancora le parole di Francesca. Ma nella vita dell’imprenditore, l’arrivo dell’avvocatessa ha rappresentato un nuovo capitolo di vita tutto da scrivere insieme.

“Veramente una serata indimenticabile”, ha scritto Alba Parietti nel suo Instagram a corredo del video degli sposi: “Bellissimo tutto , emozionante , commovente e divertente. Soprattutto si respirava l’amore immenso che lega due persone che si amano profondamente. Conosco Santo Versace da quando Gianni negli anni 90 aveva fatto di me una sua musa una sua amica e per sempre sarò legata a loro in questo legame indissolubile che Gianni Versace ha saputo creare con chi amava. La festa è’ stata magica e piena di classe bellezza ed energia e ripeto : Amore vero che si tocca, si vede e si respira tra Francesca e Santo“.

Ad applaudire agli sposi, anche molti altri vip, come si diceva in principio. La già citata Alba Parietti con il compagno innamoratissimo Fabio Adami, ma anche Michelle Hunziker e la figlia Aurora a fare da damigella, e ancora Maria Grazia Cucinotta, Eleonora Daniele, Ambra Angiolini. E questo solo per citarne alcuni. Una cerimonia emozionante e una festa dalle mille e una sorprese. Auguri agli sposi!