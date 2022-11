Splendida notizia per il cantante italiano Caparezza, che si è unito in matrimonio con la sua storica compagna. Un momento attesissimo dall’artista e dai suoi innumerevoli fan, che ora non stanno facendo altro che festeggiare insieme a lui questo lieto evento. Le nozze sono state celebrate nella mattinata di sabato 19 novembre in una location da sogno. Anche la grande festa ha avuto luogo in una struttura rinomata, che ovviamente ha concesso ad entrambi una delle giornate più indimenticabili della loro vita.

Per Caparezza un matrimonio organizzato nei minimi dettagli con l’amore della sua vita, che ha amato e ama ancora alla follia. A tal punto di arrivare ai fiori d’arancio, quando è ad un passo dalla soglia dei 50 anni. Il cantante ha preferito però avere molta privacy, infatti durante il matrimonio non è stato possibile la presenza di telecamere o di ammiratori comuni. Sono stati invitati alla cerimonia esclusivamente i familiari degli sposi e anche i loro amici, che si sono goduti un evento da sogno.

Leggi anche: “Per sempre”. Matrimonio vip a sorpresa, l’attore e la compagna sposi dopo tre anni di fidanzamento





Caparezza, matrimonio per il cantante con la storica fidanzata Albina

Dunque, Caparezza ha detto sì e ha preso parte al suo matrimonio davanti ad una stretta cerchia di parenti ed amici. A sposarlo è stata la sua storica compagna Albina, con la quale è legato sentimentalmente da tanti anni. Il sito di Repubblica ha riferito alcuni dettagli sulla location, mentre la pagina Instagram Rent Classica è stata quella che ha postato le due immagini dei neo sposi, subito dopo essersi giurati amore eterno. Vediamo insieme dove si è celebrato il matrimonio, che è stato fatto con rito civile.

Il rito civile di Caparezza e la sua Albina ha avuto luogo nel castello di Barletta, che è la città di origine della neo moglie. Poi si sono spostati invece a Molfetta, paese natale dell’uomo, precisamente all’Eremo Club. Le foto di loro sposati da poco sono state scattate con al loro fianco la storica automobile Fiat 131, noleggiata dalla coppia. Inoltre, Repubblica ha aggiunto che sono stati in tanti a presenziare all’Eremo Club, infatti tra gli ospiti anche diversi personaggi della musica, molto amici con il rapper pugliese.

Il vero nome di Caparezza è Michele Salvemini ed è nato a Molfetta il 9 ottobre del 1973. Il 7 maggio dell’anno scorso ha pubblicato l’ottavo album Exuvia, a quattro anni di distanza dal settimo, uscito nel 2017 e intitolato Prisoner 709. E ora il momento più bello a livello personale.