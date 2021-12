Bella come mamma e papà. Si tratta di una delle figlie e nipoti d’arte che in queste settimane sta facendo molto parlare di sé. Una ragazza meravigliosa, con quel suo caschetto nero e un sorriso magnifico. Eccola mentre si presta ad uno shooting fotografico. Indossa un pantalone a fantasia animalier, chiodo in pelle nero e sotto il top a reggiseno sempre black. Ai piedi ha sandali con tacco alto. Manca poco per i 20 anni e la bellissima Matilde sembra avere già un’idea chiara del suo futuro.

Vi diamo un indizio per capire di chi ritratta: la giovane è nata il 5 settembre 2002 ed è la figlia di una famosa conduttrice di cooking show. Ma attenzione, perché anche il papà è un popolarissimo giornalista e telecronista sportivo. Avete capito? Si tratta della figlia di Benedetta Parodi e Fabio Caressa: Matilde. La giovane è la primogenita dei due, dopo di lei sono arrivati Eleonora, il 20 ottobre del 2004, e Diego, nato il 21 luglio 2009.

Tra l’altro, Matilde è bella da impazzire e sembra avere, proprio come i genitori, una chiara vena artistica. Niente a che vedere con la tv però, da quello che si sa, Matilde ama cantare e sembra avere anche un innato talento. La giovane tra l’altro è un portento anche sui social: ha già un pubblico di oltre 60mila follower.





Andando nel suo privato, sappiamo che la ragazza studia all’Istituto Parini di Milano. Ama la cucina (proprio come la mamma), ma quel che scatena maggiormente la sua passione è appunto la musica, così come lascia intendere da quel che condivide sul suo profilo Instagram.

Tuttavia la mela non può cadere così tanto lontano dall’albero e proprio come abbiamo detto, Matilde adora cucinare come mamma Benedetta.”Sono brave, si impegnano. Non possiamo lamentarci, e le nostre preoccupazioni sono mitigate dalla grande fiducia che si sono meritate”, ha detto Benedetta Parodi recentemente parlando di Matilde e la sorella Eleonora. La 49enne è fiera dei suoi tre figli. Non poteva andarle meglio, in effetti.