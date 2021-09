Questa favolosa bambina sarebbe diventata un giorno una bellissima e bravissima attrice, che oggi è apprezzata davvero da tantissime persone. A pubblicare queste meravigliose foto ci ha pensato la stessa donna, in occasione del suo 26esimo compleanno. Ha ricevuto una miriade di auguri, sia da personaggi famosi del mondo dello spettacolo e della televisione che da gente comune. Ma praticamente tutti hanno puntato l’attenzione sulla tenerezza di quelle immagini di anni fa.

Tra i tanti commenti ricevuti dall’attrice, sono spiccati quelli della collega Sandra Milo: “E quante cose ne hai fatte in soli 26 anni, eh. Meravigliosi auguri a te”, dell’artista Gaia: “Auguri cuoricino” e anche di Greta Scarano e Federico Cesari. Soltanto poco tempo fa, esattamente lo scorso mese di luglio, è finita agli onori della cronaca per il raggiungimento di un importantissimo traguardo. Infatti, è stata premiata dal Taormina Film Festival per essere stata la migliore attrice. Un enorme riconoscimento.

Nella didascalia ha scritto: “+26 e giullare per sempre”, condividendo appunto queste due foto fantastiche, mentre festeggiava da bambina il carnevale. Tornando un attimo alla premiazione come miglior attrice, disse: “Grazie Taormina Film Festival per avermi premiata come migliore attrice. Grazie ai direttori Federico Pontiggia e Francesco Alò e alla direttrice Alessandra De Luca per aver dato questa grande possibilità ad un film piccolo ed intimo come Atlas. Grazie ai giurati Susanna Nicchiarelli, Francesca Calvelli e Nicola Guaglianone”.





Avete riconosciuto dunque chi è questa splendida bimba? Ora ve lo sveliamo noi se non ci siete ancora arrivati. Parliamo di Matilda De Angelis, nata a Bologna nel 1995. Ha frequentato il liceo scientifico e si è diplomata nel 2014. Poi ha deciso di entrare a far parte del mondo della musica, suonando chitarra e violino già da piccola. Nel 2014 Matilda De Angelis si è poi presentata per la prima volta ad un provino come attrice, in occasione di un film al quale partecipava anche Stefano Accorsi.

Matilda De Angelis, recentemente e più precisamente lo scorso mese di marzo, ha partecipato al Festival di Sanremo come co-conduttrice di Amadeus. Poi successivamente ha recitato nella serie biografica ‘Leonardo’. Nel 2021 è uscito il suo nuovo film cinematografico ‘Atlas’ del regista Niccolò Castelli, mentre l’anno scorso ha recitato nella pellicola ‘L’incredibile storia dell’Isola delle Rose’.